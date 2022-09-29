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ТАСС

На военно-техническое сотрудничество в 2023 году могут выделить 4,4 млрд рублей

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Эмблема Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Средства также будут направлены на расходы Минобороны России на паспортизацию объектов ведомства, работы по развитию и наполнению ведомственных ресурсов "Память народа" и "Подвиг народа"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Размер бюджета на выполнение обязательств в рамках военно-технического сотрудничества РФ в 2023 году может составить 4,4 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

Как указано в записке, деньги будут направлены на "выполнение обязательств, принятых по договорам при осуществлении военно-технического сотрудничества, а также на проведение мероприятий, связанных с восполнением продукции военного назначения, поставленной из наличия при осуществлении военно-технического сотрудничеств". Кроме того, указанные средства будут направлены на расходы Минобороны России на паспортизацию объектов ведомства, работы по развитию и наполнению ведомственных ресурсов "Память народа" и "Подвиг народа", регистрацию прав собственности и оформление правоустанавливающих документов, а также на обеспечение выполнения международных обязательств по размещению воинских формирований РФ на территориях других государств.

Отмечается, что размер соответствующих бюджетных ассигнований, зарезервированных при формировании законопроекта по разделу "Национальная оборона", составит в 2023 году 4,4 млрд рублей, в 2024 году - 4,3 млрд рублей, в 2025 году - 4 млрд рублей. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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