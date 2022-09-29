Трасс заявила, что Киев может рассчитывать на продолжение помощи от Лондона

Британский премьер заверила президента Украины Владимира Зеленского в "непоколебимой поддержке"

ЛОНДОН, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провела в среду телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых заверила его в том, что британские власти продолжат оказывать помощь Киеву на фоне референдумов, состоявшихся в ДНР, ЛНР, Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской.

"Премьер-министр разговаривала с президентом Зеленским сегодня днем, отметив непоколебимую поддержку со стороны Великобритании в свете бутафорских референдумов на Украине. Премьер-министр дала понять, что Соединенное Королевство никогда не признает российские попытки присоединить суверенную территорию. Она повторила, что Украина может рассчитывать на британскую поддержку до тех пор, пока президенту [России Владимиру] Путину не будет нанесено поражение", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией Трасс.

Отмечается, что во время переговоров Зеленский также рассказал Трасс о "текущей военной обстановке" и поблагодарил Лондон за оказываемую поддержку. Кроме того, стороны обсудили возможности "совместной работы для обеспечения поставок газа Украине в долгосрочной перспективе".

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Везде подавляющее большинство проголосовавших высказалось за вхождение в состав РФ.