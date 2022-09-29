Студенты всех вузов и аспиранты будут освобождены от мобилизации

Глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев сообщил, что интерпретация нормативных актов о круге лиц, не подпадающих под частичную мобилизацию, "была неоднозначной, в некоторых случаях ограничительной".

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Акты об освобождении от частичной мобилизации студентов всех вузов, аспирантов и лиц с учетными степенями появятся в ближайшее время. Об этом в среду сообщил глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев в своем Telegram-канале.

"В ближайшие дни будут опубликованы соответствующие акты, освобождающие от частичной мобилизации студентов всех вузов, аспирантов, лиц с учеными степенями", - отметил Кабышев.

По его словам, интерпретация нормативных актов о круге лиц, не подпадающих под частичную мобилизацию, "была неоднозначной, в некоторых случаях ограничительной". Так, добавил депутат, к нему обратилась Ассоциация частных образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций России "с просьбой о содействии в восстановлении прав студентов негосударственных вузов, <…> поскольку этим начинают пользоваться лица, призывающие студентов к протестным акциям".

"Действительно, все студенты, аккредитованных государством вузов равны в своих правах. Кроме того, нельзя не учитывать огромное значение укрепления научно-технологического потенциала страны для решения как военно-политических, так и социально-экономических задач", - отметил Кабышев.

Он также добавил, что важно не создавать дополнительные проблемы, "а придать мобилизации справедливый характер, повысить настроения как среди самих призывников, так и их родных и близких, обеспечить им дополнительные меры поддержки".

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.