Войти
ТАСС

Студенты всех вузов и аспиранты будут освобождены от мобилизации

141
0
0
Студент ТГТУ наклеивает букву Z
Студент ТГТУ наклеивает букву Z.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Сухоруков

Глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев сообщил, что интерпретация нормативных актов о круге лиц, не подпадающих под частичную мобилизацию, "была неоднозначной, в некоторых случаях ограничительной".

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Акты об освобождении от частичной мобилизации студентов всех вузов, аспирантов и лиц с учетными степенями появятся в ближайшее время. Об этом в среду сообщил глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев в своем Telegram-канале.

"В ближайшие дни будут опубликованы соответствующие акты, освобождающие от частичной мобилизации студентов всех вузов, аспирантов, лиц с учеными степенями", - отметил Кабышев.

По его словам, интерпретация нормативных актов о круге лиц, не подпадающих под частичную мобилизацию, "была неоднозначной, в некоторых случаях ограничительной". Так, добавил депутат, к нему обратилась Ассоциация частных образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций России "с просьбой о содействии в восстановлении прав студентов негосударственных вузов, <…> поскольку этим начинают пользоваться лица, призывающие студентов к протестным акциям".

"Действительно, все студенты, аккредитованных государством вузов равны в своих правах. Кроме того, нельзя не учитывать огромное значение укрепления научно-технологического потенциала страны для решения как военно-политических, так и социально-экономических задач", - отметил Кабышев.

Он также добавил, что важно не создавать дополнительные проблемы, "а придать мобилизации справедливый характер, повысить настроения как среди самих призывников, так и их родных и близких, обеспечить им дополнительные меры поддержки".

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
04.07.2022
Герои рождаются на полях сражений
21.05.2018
Шойгу держит оборону
12.02.2018
За океаном хотят ослабить Кремль и прихватить его оружейный рынок
26.12.2016
Сирийский год
02.11.2015
Воздушная тревога
03.09.2013
Объем заказов гражданского судостроения до 2030 года может составить 6,5 трлн рублей - Путин
22.11.2012
Коррупция держит оборону
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 02:34
  • 33330
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.09 23:52
  • 2
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 28.09 07:21
  • 2
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 27.09 12:18
  • 3
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800
  • 27.09 11:55
  • 14
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 27.09 10:45
  • 5
Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
  • 27.09 10:06
  • 1
Правительство выделит необходимые для проведения частичной мобилизации средства
  • 27.09 09:07
  • 1
Зачем США раздувают фейк о «ядерных угрозах» России Украине
  • 27.09 02:38
  • 2
Российские войска начали активно эксплуатировать беспилотники ZALA
  • 26.09 19:54
  • 3
Названы три исхода конфликта на Украине