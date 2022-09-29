Представители министерств обороны РФ и Белоруссии обсудили планы военного сотрудничества

Стороны отметили единство подходов к оценке военно-политической обстановки и мерам по обеспечению безопасности Союзного государства, отметили в российском военном ведомстве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России генерал-лейтенант Александр Кшимовский обсудил с начальником департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии полковником Валерием Ревенко перспективы военного и военно-технического сотрудничества оборонных ведомств двух стран. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

Там отметили, что 27-28 сентября в Москве находилась делегация оборонного ведомства Белоруссии под руководством начальника департамента международного военного сотрудничества - помощника министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковника Валерия Ревенко.

"Состоялась встреча начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенанта Александра Кшимовского с главой белорусской делегации, в ходе которой обсуждены состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества оборонных ведомств двух стран", - отметили в российском военном ведомстве.

Кроме того, как проинформировали в Минобороны РФ, были проведены переговоры в составе делегаций по вопросам организации международной деятельности в министерствах обороны России и Белоруссии, осуществлен обмен опытом.

"Стороны отметили единство подходов к оценке военно-политической обстановки и мерам по обеспечению безопасности Союзного государства", - подчеркнули в Минобороны РФ.