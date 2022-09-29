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ТАСС

Финансирование страхования рисков при космических запусках могут увеличить в 2023 году

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«Протон-М».
«Протон-М».
Источник изображения: rbk

Рост расходов связан с увеличением количества космических аппаратов, которые планируют запустить в 2023 и в 2024 годах

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Бюджет на страхование рисков при запусках космических аппаратов и их летных испытаниях может быть увеличен в 2023 году на 340,9 млн рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

Там уточняется, что изменение параметров финансового обеспечения госпрограммы "Космическая деятельность России" обусловлено в том числе увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение страхования рисков и ответственности при запусках и летных испытаниях космических аппаратов в 2023 году на 340,9 млн рублей, в 2024 году на 340,9 млн рублей, в 2025 году на 340,9 млн рублей по сравнению с параметрами Бюджетного прогноза.

Рост расходов, отмечается в документе, связан с увеличением количества космических аппаратов, которые планируется запустить в 2023 и в 2024 годах. 

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Страны
Россия
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