Финансирование страхования рисков при космических запусках могут увеличить в 2023 году

Рост расходов связан с увеличением количества космических аппаратов, которые планируют запустить в 2023 и в 2024 годах

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Бюджет на страхование рисков при запусках космических аппаратов и их летных испытаниях может быть увеличен в 2023 году на 340,9 млн рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

Там уточняется, что изменение параметров финансового обеспечения госпрограммы "Космическая деятельность России" обусловлено в том числе увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение страхования рисков и ответственности при запусках и летных испытаниях космических аппаратов в 2023 году на 340,9 млн рублей, в 2024 году на 340,9 млн рублей, в 2025 году на 340,9 млн рублей по сравнению с параметрами Бюджетного прогноза.

Рост расходов, отмечается в документе, связан с увеличением количества космических аппаратов, которые планируется запустить в 2023 и в 2024 годах.