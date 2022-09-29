Войти
ТАСС

США намерены вводить санкции против тех, кто помогает России закупать вооружения

134
0
0
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены вводить санкции против тех, кто помогает России закупать вооружения и технологии для их последующего использования на Украине в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила в среду помощник министра финансов США Элизабет Розенберг, выступая на слушаниях комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.

Председатель комитета Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) спросил ее, какие меры рассматривает вашингтонская администрация в рамках введения дополнительных ограничений в отношении России из-за ситуации на Украине. "Я, безусловно, согласна с тем, что мы должны быть жесткими <...> и продолжать вводить санкции, соблюдать экспортный контроль [в отношении РФ]. <...> Россия использовала доступные ей средства, чтобы попытаться компенсировать потери, экономические страдания, которые мы причинили с помощью введенных санкций. Тем не менее дальнейшие приоритеты для нас, когда речь заходит о введении [санкций] и нашем жестком подходе, включают преследование более широких сетей посредников, которые помогают России с закупками вооружений и технологий для создания и поставки боевой техники, используемой на передовой", - утверждала Розенберг. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
19.09.2022
Посол США: Вашингтон признает, что обеспечивает безопасность властям Украины
14.06.2022
ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников под Федоровкой
14.03.2022
Федеральное агентство новостей – новости со всего мира
22.01.2018
Шапкозакидательство и завет адмирала Макарова
13.10.2017
Вице-премьер Украины заявила, что США поддерживают поставки оружия Киеву
08.12.2016
Украина пугает ядерным оружием Россию и США
20.03.2007
РОССИЙСКОЕ ОРУЖИЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ В ЦЕНЕ Но торговцам зачастую неизвестна его реальная стоимость
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 02:34
  • 33330
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.09 23:52
  • 2
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 28.09 07:21
  • 2
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 27.09 12:18
  • 3
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800
  • 27.09 11:55
  • 14
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 27.09 10:45
  • 5
Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
  • 27.09 10:06
  • 1
Правительство выделит необходимые для проведения частичной мобилизации средства
  • 27.09 09:07
  • 1
Зачем США раздувают фейк о «ядерных угрозах» России Украине
  • 27.09 02:38
  • 2
Российские войска начали активно эксплуатировать беспилотники ZALA
  • 26.09 19:54
  • 3
Названы три исхода конфликта на Украине