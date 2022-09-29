США намерены вводить санкции против тех, кто помогает России закупать вооружения

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены вводить санкции против тех, кто помогает России закупать вооружения и технологии для их последующего использования на Украине в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила в среду помощник министра финансов США Элизабет Розенберг, выступая на слушаниях комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.

Председатель комитета Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) спросил ее, какие меры рассматривает вашингтонская администрация в рамках введения дополнительных ограничений в отношении России из-за ситуации на Украине. "Я, безусловно, согласна с тем, что мы должны быть жесткими <...> и продолжать вводить санкции, соблюдать экспортный контроль [в отношении РФ]. <...> Россия использовала доступные ей средства, чтобы попытаться компенсировать потери, экономические страдания, которые мы причинили с помощью введенных санкций. Тем не менее дальнейшие приоритеты для нас, когда речь заходит о введении [санкций] и нашем жестком подходе, включают преследование более широких сетей посредников, которые помогают России с закупками вооружений и технологий для создания и поставки боевой техники, используемой на передовой", - утверждала Розенберг.