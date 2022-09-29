Армейский корпус Балтфлота проводит учения с боевой стрельбой под Калининградом

В мероприятии боевой подготовки задействованы более 1,5 тыс. военных

КАЛИНИНГРАД, 28 сентября. /ТАСС/. Тактические учения армейского корпуса Балтийского флота с боевой стрельбой начались на полигонах в Калининградской области, сообщила в среду пресс-служба флота. В мероприятии боевой подготовки задействованы более 1,5 тыс. военных, а также находящаяся на вооружении корпуса боевая техника.

"Военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса флота приступили к проведению плановых батальонных и дивизионных тактических учений с боевой стрельбой на полигонах в Калининградской области", - рассказали в пресс-службе. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, к учениям привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих, задействована военная и специальная техника: танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган" и другие.

Отмечается, что на тактических учениях отрабатываются вопросы ведения оборонительных и наступательных действий, блокирования и уничтожения диверсионно-разведывательных групп условного противника, занятия опорных пунктов, действия при обнаружении минно-взрывных и других заграждений, порядок их преодоления, боевое охранение, а также выход из боя и отход с использованием рельефа местности.

"Для создания условий, максимально приближенных к боевым, на полигонах смоделирована сложная обстановка современного общевойскового боя и установлены мишени для поражения из всех видов стрелкового оружия, боевых машин и танков. Кроме того, оборудованы учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения и препятствия, активно применяются средства имитации огневого поражения со стороны условного противника", - сказали в пресс-службе.

За время проведения учений подразделения израсходуют более 30 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия, свыше 3 тыс. различных гранат, более 3 тыс. мин и артиллерийских снарядов, уточнила пресс-служба флота.