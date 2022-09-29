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ТАСС

Финансирование развития Черноморского флота составит свыше 2,2 млрд рублей ежегодно

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Учения Черноморского флота в Черном море
Учения Черноморского флота в Черном море.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Такую сумму будут направлять флоту в течение трех лет в рамках федеральной целевой программы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Свыше 2,2 млрд рублей планируется направлять ежегодно до 2025 года на реализацию мероприятий в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) "Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации". Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

"Бюджетные ассигнования, зарезервированные при формировании законопроекта по разделу "Национальная оборона" будут направлены на реализацию мероприятий, ранее реализуемых в ФЦП "Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации в 2005-2021 годах", в 2023-2025 годах в объеме 2 285,9 млн рублей ежегодно", - говорится в пояснительной записке. 

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Страны
Россия
Проекты
ЧФ
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