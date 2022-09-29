На создание мобилизационного резерва ВС могут выделить почти 16 млрд рублей

Соответствующие бюджетные ассигнования зарезервированы при формировании законопроекта "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" по направлению "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти".

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Почти 16 млрд рублей планируется выделить на создание мобилизационного людского резерва Вооруженных сил (ВС) РФ в 2023 году, говорится в пояснительной записке к законопроекту "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

Там отмечается, что соответствующие бюджетные ассигнования, зарезервированные при формировании законопроекта по направлению "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" для создания мобилизационного резерва, в 2023 году составят 15,96 млрд рублей, в 2024 и 2025 годах - 16,53 млрд рублей ежегодно.