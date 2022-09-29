На содержание Железнодорожных войск планируют выделить более 2 млрд рублей

В настоящее время Железнодорожные войска задействованы на реконструкции участка Улак - Февральск Байкало-Амурской магистрали

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Более 2 млрд рублей планируется выделить на содержание и оснащение Железнодорожных войск Минобороны, говорится в пояснительной записке к законопроекту "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

Там отмечается, что соответствующие бюджетные ассигнования, зарезервированные при формировании законопроекта по направлению "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти", на содержание и оснащение Железнодорожных войск Министерства обороны Российской Федерации "в пределах поступления доходов от услуг, оказываемых Железнодорожными войсками Министерства обороны Российской Федерации по строительству и реконструкции Восточного полигона железных дорог Российской Федерации", в 2023 году будут направлены в объеме 2,3 млрд рублей.

В настоящее время Железнодорожные войска задействованы на реконструкции участка Улак - Февральск Байкало-Амурской магистрали протяженностью 340 км.