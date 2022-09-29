Польская компания MESKO S.A. отчиталась о выпуске 1000-го ПЗРК "Перун"

ЦАМТО, 28 сентября. Польская компания MESKO S.A. 23 сентября объявила о выпуске 1000-го переносного зенитного ракетного комплекса "Перун". Пока не уточнятся, кому будет поставлена тысячная установка.

В настоящее время предприятие ведет производство "Перун" для Вооруженных сил Польши, которые в 2016 году заказали 1300 ракет и 420 пусковых механизмов. Поставки по контракту продлятся до 2023 года. Часть уже поставленных ВС Польши ПЗРК была отправлена для поддержки ВС Украины. 23 июня 2022 года Инспекторат вооружений МНО Польши подписал контракт на дополнительную поставку 3500 ракет и 600 пусковых.

Начались поставки ПЗРК и зарубежным заказчикам. В начале 2022 года Министерство обороны США заказал несколько сотен комплектов, которые, вероятно, будут использоваться для исследований и сравнительных испытаний. Вторым заказчиком стала Эстония, которая 7 сентября 2022 года заказала 100 пусковых механизмов и 300 ракет. Для более эффективного выполнения последующих заказов завод в Скаржиско-Каменна находится в процессе увеличения производственных мощностей. До настоящего времени предприятие ежегодно производило около 300 ракет. В этом году запланирована поставка 600 ед., а в 2023 году будет достигнут темп производства 1000 ед. в год

Как сообщал ЦАМТО, ПЗРК "Перун" является модернизированным вариантом состоящего на вооружении ВС РП ПЗРК "Гром" (GROM). Он предназначен для борьбы с низколетящими воздушными целями, включая вертолеты, самолеты, БЛА и крылатые ракеты в дневное и ночное время (при оснащении тепловизионным прицелом). В рамках модернизации были разработаны модифицированная пусковая установка, неконтактно-контактный взрыватель, новая головка самонаведения с большей чувствительностью, боевая часть направленного действия. ПЗРК оснащен дополнительным дневным прицелом и тепловизионным прицелом, что позволяет оператору эффективно использовать комплекс даже в ночных условиях. Новый пусковой механизм позволяет, среди прочего, выбирать: режим стрельбы "навстречу-вдогон", тип цели, погодные условия, выполнять запрос "свой-чужой", авторизацию пользователя. Масса ПЗРК – 19,5 кг. Дальность поражения целей – от 400 м до 6500 м, высота поражения целей – от 10 м до 4 км, средняя скорость – 560 м/с.