Войти
ЦАМТО

Польская компания MESKO S.A. отчиталась о выпуске 1000-го ПЗРК "Перун"

132
0
0
ПЗРК "Перун"
Польский ПЗРК "Перун".
Источник изображения: rbase.new-factoria.ru

ЦАМТО, 28 сентября. Польская компания MESKO S.A. 23 сентября объявила о выпуске 1000-го переносного зенитного ракетного комплекса "Перун". Пока не уточнятся, кому будет поставлена тысячная установка.

В настоящее время предприятие ведет производство "Перун" для Вооруженных сил Польши, которые в 2016 году заказали 1300 ракет и 420 пусковых механизмов. Поставки по контракту продлятся до 2023 года. Часть уже поставленных ВС Польши ПЗРК была отправлена для поддержки ВС Украины. 23 июня 2022 года Инспекторат вооружений МНО Польши подписал контракт на дополнительную поставку 3500 ракет и 600 пусковых.

Начались поставки ПЗРК и зарубежным заказчикам. В начале 2022 года Министерство обороны США заказал несколько сотен комплектов, которые, вероятно, будут использоваться для исследований и сравнительных испытаний. Вторым заказчиком стала Эстония, которая 7 сентября 2022 года заказала 100 пусковых механизмов и 300 ракет. Для более эффективного выполнения последующих заказов завод в Скаржиско-Каменна находится в процессе увеличения производственных мощностей. До настоящего времени предприятие ежегодно производило около 300 ракет. В этом году запланирована поставка 600 ед., а в 2023 году будет достигнут темп производства 1000 ед. в год

Как сообщал ЦАМТО, ПЗРК "Перун" является модернизированным вариантом состоящего на вооружении ВС РП ПЗРК "Гром" (GROM). Он предназначен для борьбы с низколетящими воздушными целями, включая вертолеты, самолеты, БЛА и крылатые ракеты в дневное и ночное время (при оснащении тепловизионным прицелом). В рамках модернизации были разработаны модифицированная пусковая установка, неконтактно-контактный взрыватель, новая головка самонаведения с большей чувствительностью, боевая часть направленного действия. ПЗРК оснащен дополнительным дневным прицелом и тепловизионным прицелом, что позволяет оператору эффективно использовать комплекс даже в ночных условиях. Новый пусковой механизм позволяет, среди прочего, выбирать: режим стрельбы "навстречу-вдогон", тип цели, погодные условия, выполнять запрос "свой-чужой", авторизацию пользователя. Масса ПЗРК – 19,5 кг. Дальность поражения целей – от 400 м до 6500 м, высота поражения целей – от 10 м до 4 км, средняя скорость – 560 м/с.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Украина
Эстония
Компании
MESKO
Проекты
БПЛА
Похожие новости
18.08.2022
Раскрыта правда о том, как Лондон превратил Украину в оружие против России
27.05.2022
Запасы советского оружия иссякли: промежуточные итоги военной помощи Запада киевскому режиму
06.09.2019
Польша тоже хочет Javelin
26.09.2018
Война в третьем мире
02.04.2018
Беспилотные боевые системы на UMEX 2018
24.10.2017
Россия в эпоху гибридных войн
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 02:34
  • 33330
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.09 23:52
  • 2
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 28.09 07:21
  • 2
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 27.09 12:18
  • 3
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800
  • 27.09 11:55
  • 14
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 27.09 10:45
  • 5
Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
  • 27.09 10:06
  • 1
Правительство выделит необходимые для проведения частичной мобилизации средства
  • 27.09 09:07
  • 1
Зачем США раздувают фейк о «ядерных угрозах» России Украине
  • 27.09 02:38
  • 2
Российские войска начали активно эксплуатировать беспилотники ZALA
  • 26.09 19:54
  • 3
Названы три исхода конфликта на Украине