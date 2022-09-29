Эрдоган: Девять военных баз США, построенных в Греции, нацелены не на Россию, а на Турцию

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Обозреватель интернет-издания ICFI считает, что усиление военного присутствия США в Греции направлено не только против России, но и против Турции. По его мнению, Вашингтон и НАТО искусственно провоцируют и без того напряженные отношения между Анкарой и Афинами, стараясь ослабить турецкое влияние в регионе.

В опубликованной в онлайн-издании ICFI статье автор обращает внимание на планы Соединенных Штатов по расширению акватории греческого порта в Александруполисе, чтобы в него могли беспрепятственно входить эсминцы класса «Арли Берк» ВМС США, оснащенные управляемыми ракетами и средствами радиолокационной борьбы. Недавно Греция получила на вооружение два американских истребителя F-16 и планирует продолжить закупки боевых самолетов.

Развертывание США этих кораблей в северной части Эгейского моря стало бы важным шагом для окружения России и увеличения боевой мощи США и НАТО в регионе

— считает эксперт.

Решение Турции в соответствии с Конвенцией Монтре закрыть проливы между Эгейским и Черным морями для всех военных кораблей сразу после начала конфликта на Украине еще больше увеличило значение порта Александруполис.

И хотя Вашингтон объясняет усиление военного присутствия НАТО в Греции, Восточной Европе и на Балканах необходимостью противостоять так называемой российской агрессии, Анкару пугает растущая мощь греческой армии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто высказывается против размещения дополнительных вооружений на границе с Турцией, обвиняя США в том, что девять военных баз, размещенных в Греции, направлены против его страны:

Сейчас в Греции девять американских баз. Так против кого же создаются эти базы, почему эти базы там? Это то, что они говорят: "Против России ..." Это ложь. ... Они не честны. Их отношение к Турции перед лицом всего этого очевидно.

Накануне турецкая армия зафиксировала размещение Грецией военной техники на островах Мидилли (Лесбос) и Сисам (Самос) в Эгейском море, которые, согласно международным соглашениям, имеют статус демилитаризованных. В Анкаре уверены, что военная техника была предоставлена Афинам Соединенными Штатами.

Автор статьи обращает внимание на то, что Турция, единственная из членов НАТО, не поддерживает антироссийские санкции и укрепляет политические и экономические связи с Москвой. В конфликте между Азербайджаном и Арменией, в войнах НАТО в Сирии и Ливии Турция стремилась заключить сделку с Россией, а не со своими союзниками по Североатлантическому блоку. Большое недовольство западных союзников вызвал недавний визит Эрдогана в Самарканд на саммит Шанхайской организации сотрудничества, после которого он объявил о планах вступления Турции в ШОС.

Независимая и протекционистская политика турецкого президента очень раздражает руководство США. В то же время, у Вашингтона нет намерения терять военного союзника в стратегически важном регионе. Поэтому Белый дом использует проверенную тактику «разделяй и властвуй», оказывая открытую военную поддержку Греции. То, что это может в любой момент спровоцировать военный конфликт между двумя странами НАТО, американцев не только не пугает, скорее наоборот, даже устраивает.