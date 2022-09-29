Войти
Военное обозрение

Эрдоган: Девять военных баз США, построенных в Греции, нацелены не на Россию, а на Турцию

134
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Обозреватель интернет-издания ICFI считает, что усиление военного присутствия США в Греции направлено не только против России, но и против Турции. По его мнению, Вашингтон и НАТО искусственно провоцируют и без того напряженные отношения между Анкарой и Афинами, стараясь ослабить турецкое влияние в регионе.

В опубликованной в онлайн-издании ICFI статье автор обращает внимание на планы Соединенных Штатов по расширению акватории греческого порта в Александруполисе, чтобы в него могли беспрепятственно входить эсминцы класса «Арли Берк» ВМС США, оснащенные управляемыми ракетами и средствами радиолокационной борьбы. Недавно Греция получила на вооружение два американских истребителя F-16 и планирует продолжить закупки боевых самолетов.

Развертывание США этих кораблей в северной части Эгейского моря стало бы важным шагом для окружения России и увеличения боевой мощи США и НАТО в регионе

— считает эксперт.

Решение Турции в соответствии с Конвенцией Монтре закрыть проливы между Эгейским и Черным морями для всех военных кораблей сразу после начала конфликта на Украине еще больше увеличило значение порта Александруполис.

И хотя Вашингтон объясняет усиление военного присутствия НАТО в Греции, Восточной Европе и на Балканах необходимостью противостоять так называемой российской агрессии, Анкару пугает растущая мощь греческой армии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто высказывается против размещения дополнительных вооружений на границе с Турцией, обвиняя США в том, что девять военных баз, размещенных в Греции, направлены против его страны:

Сейчас в Греции девять американских баз. Так против кого же создаются эти базы, почему эти базы там? Это то, что они говорят: "Против России ..." Это ложь. ... Они не честны. Их отношение к Турции перед лицом всего этого очевидно.

Накануне турецкая армия зафиксировала размещение Грецией военной техники на островах Мидилли (Лесбос) и Сисам (Самос) в Эгейском море, которые, согласно международным соглашениям, имеют статус демилитаризованных. В Анкаре уверены, что военная техника была предоставлена Афинам Соединенными Штатами.

Автор статьи обращает внимание на то, что Турция, единственная из членов НАТО, не поддерживает антироссийские санкции и укрепляет политические и экономические связи с Москвой. В конфликте между Азербайджаном и Арменией, в войнах НАТО в Сирии и Ливии Турция стремилась заключить сделку с Россией, а не со своими союзниками по Североатлантическому блоку. Большое недовольство западных союзников вызвал недавний визит Эрдогана в Самарканд на саммит Шанхайской организации сотрудничества, после которого он объявил о планах вступления Турции в ШОС.

Независимая и протекционистская политика турецкого президента очень раздражает руководство США. В то же время, у Вашингтона нет намерения терять военного союзника в стратегически важном регионе. Поэтому Белый дом использует проверенную тактику «разделяй и властвуй», оказывая открытую военную поддержку Греции. То, что это может в любой момент спровоцировать военный конфликт между двумя странами НАТО, американцев не только не пугает, скорее наоборот, даже устраивает.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Греция
Ливия
Россия
Сирия
США
Турция
Украина
Продукция
Arleigh Burke
F-16
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
ШОС
Похожие новости
07.10.2020
Закавказье: султан и дроны
28.09.2020
Возможна ли очередная война между Россией и Турцией
14.09.2020
Анкара и Каир сталкиваются лбами в Ливии
23.04.2020
Имперские страсти президента Эрдогана
29.01.2020
Эрдоган прибавляет газу
19.09.2011
Пресс-конференция c Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока "Будет ли на Ближнем Востоке новая война?"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 02:34
  • 33330
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.09 23:52
  • 2
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 28.09 07:21
  • 2
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 27.09 12:18
  • 3
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800
  • 27.09 11:55
  • 14
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 27.09 10:45
  • 5
Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
  • 27.09 10:06
  • 1
Правительство выделит необходимые для проведения частичной мобилизации средства
  • 27.09 09:07
  • 1
Зачем США раздувают фейк о «ядерных угрозах» России Украине
  • 27.09 02:38
  • 2
Российские войска начали активно эксплуатировать беспилотники ZALA
  • 26.09 19:54
  • 3
Названы три исхода конфликта на Украине