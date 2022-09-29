Шольц заверил Зеленского, что продолжит поддерживать Украину

По словам канцлера ФРГ, Германия "никогда не признает результаты" референдумов на востоке Украины

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого заверил собеседника в том, что Берлин продолжит поддержку киевских властей. Об этом сообщил германский кабмин.

"Канцлер подчеркнул, что Германия не прекратит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную поддержку Украине, поддержку в деле защиты суверенитета и территориальной целостности, включая поставки оружия", - говорится в заявлении.

Шольц вновь подчеркнул, что Германия "никогда не признает результаты" референдумов на востоке Украины.

Стороны в ходе разговора "обменялись мнениями о военной, политической и экономической ситуации на Украине, а также о возможностях дальнейшей поддержки, включая восстановление [инфраструктуры]", отмечается в сообщении.

Германский и украинский лидеры "договорились продолжать тесный и конструктивный диалог, оставаться в тесном контакте".

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказалось за вхождение в состав России.