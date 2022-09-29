Южная Корея планирует отказаться от услуг России при запуске спутников

Легкая ракета «Ангара-1.2» в апреле вывела на орбиту космический аппарат Минобороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области. Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте».

Yonhap сообщает, что страна, вероятнее всего, остановит свой выбор на американской компании SpaceX или на Европейском космическом агентстве

СЕУЛ, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Корея рассматривают возможность отказа от запуска своих спутников с помощью российских ракет-носителей в 2022 году. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на документ Министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея.

Правительство Республики Корея планировало запустить спутник "Ариран-6" на российской ракете "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк в 2022 году, а также еще один спутник на борту ракеты "Союз" с космодрома Байконур. Однако министерство науки подало Национальному собранию документ, в котором заявило о возрастающих "сложностях" из-за санкций "международного сообщества" против Москвы в связи с проведением специальной военной операцией РФ на Украине.

Как пишет Yonhap, министерство планирует отказаться от контрактов с российской стороной и искать новых партнеров, если парламент одобрит это решение. Ведомство также указало, что ему потребуется дополнительный бюджет. По его оценке, в случае подписания новых договоров потребуется еще примерно $61 млн. Южная Корея, вероятнее всего, остановит свой выбор на американской компании SpaceX или на Европейском космическом агентстве, пишет Yonhap.