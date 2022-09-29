Срочников могут мобилизовать только после их увольнения в запас

Россияне, у которых есть военный билет с отметкой, что его обладатель не проходил службу, могут быть призваны в рамках мобилизации, но не в приоритетном порядке

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Граждане, проходящие срочную службу в армии, не подпадают под частичную мобилизацию, их могут мобилизовать только после увольнения в запас. Об этом сообщается в среду на портале "Объясняем.рф".

"Могут, но только после его увольнения в запас", - говорится в ответе на вопрос, может ли быть мобилизован солдат-срочник, если срок его службы по призыву заканчивается в октябре текущего года.

На портале также сообщается, что россияне, у которых есть военный билет с отметкой, что его обладатель не проходил службу, могут быть призваны в рамках мобилизации, но не в приоритетном порядке.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность. Мобилизация не коснется семей, в которых воспитываются от четырех детей до 16 лет, студентов очной формы обучения и военнослужащих-срочников, а также еще ряда категорий граждан, включая работников оборонно-промышленного комплекса.

Официальный интернет-ресурс "Объясняем.рф" был запущен 1 марта правительством РФ для информирования граждан по волнующим и актуальным вопросам и противодействия распространению недостоверной информации.