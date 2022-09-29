Украине не хватит поддержки Запада для "возвращения" Донбасса

Референдумы в четырех украинских регионах заставляют Запад задуматься о том, что делать с Россией дальше

Референдумы помогут России установить новый исходный рубеж для следующего этапа спецоперации, считают опрошенные Global Times эксперты. Украина продолжит просить Запад о поддержке, и ему предстоит решить, стоит ли соглашаться на прямое участие в конфликте.

Ян Шен (Yang Sheng), Чжан Чанъюй (Zhang Changyu)

Во вторник в четырех украинских областях – Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской – должны завершиться референдумы о "присоединении к России". Китайские аналитики говорят, что это позволит России закрепить успехи, достигнутые в ходе конфликта, а Западу придется серьезно задуматься, чем и как помочь Украине. В итоге проводить мирные переговоры станет еще труднее.

США и страны Запада, поддерживающие Киев, столкнутся с новыми проблемами, потому что после частичной мобилизации в России Украине будет очень сложно вернуть утраченные территории. Это значит, что Киев будет просить Запад оказать ему прямую поддержку в восстановлении контроля над регионами, которых он лишился, вследствие чего возрастет риск прямой конфронтации между Россией и НАТО. А Западу придется принимать непростые решения в связи с новой ситуацией, причем делать это надо будет в условиях серьезного энергетического кризиса.

Большая часть мирового сообщества не признает результаты референдумов – точно так же, как она не признает власть России над Крымом, установленную в 2014 году. Однако аналитики говорят, что это не изменит действительность, хотя на сей раз эти четыре референдума отличаются от того, что было в Крыму, потому что конфликт далек от завершения. Поэтому большая часть мирового сообщества будет и дальше следить за ситуацией, осторожно и осмотрительно решая, что делать дальше.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь (Wang Wenbin) во вторник заявил, что Китай всегда настаивал на соблюдении суверенитета и территориальной целостности всех стран, что цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться, и что обоснованные озабоченности всех стран в сфере безопасности надо воспринимать серьезно.

По словам Вана, надо поддерживать любые усилия по разрешению кризиса мирным путем. "В украинском вопросе Китай всегда стоял на стороне мира, выступая за проведение переговоров. Мы вместе с мировым сообществом будем и дальше осуществлять конструктивные усилия, содействуя нормализации ситуации", – отметил он.

Киев занимает жесткую позицию в вопросах суверенитета и территориальной целостности страны. Советник украинского президента Михаил Подоляк сказал, что тем украинцам, которые помогают проводить "поддержанные Россией референдумы", будут предъявлены обвинения в государственной измене, и им грозит как минимум пять лет тюрьмы.

Москва столь же решительно предостерегает Киев и Запад. Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия имеет право на самозащиту с применением ядерного оружия, если ее доведут до крайности, и подчеркнул, что "это не блеф". Российский президент Владимир Путин на прошлой неделе отдал приказ о проведении частичной мобилизации – первой со времен Второй мировой войны, а также предупредил Запад, что он не блефует, говоря о готовности применить ядерное оружие для защиты страны.

Китайский военный эксперт и телевизионный комментатор Сун Чжунпин (Song Zhongping) рассказал во вторник Global Times: "Сегодняшней поддержки Запада, в том числе, поставок оружия, разведывательной информации и работы военных советников на Украине недостаточно, чтобы вернуть четыре региона. Проводя референдумы, Россия пытается закрепить те успехи, которые уже достигнуты в ходе длящегося восьмой месяц конфликта".

В Донецкой, Запорожской и Херсонской областях часть территорий по-прежнему находится под контролем вооруженных сил Украины. Но поскольку теперь Россия считает эти регионы своими, она будет продолжать наступление, пока они не окажутся полностью под её контролем, сказал Сун. Эксперт отметил, что "конфликт определенно будет продолжаться".

Россия устанавливает новый исходный рубеж для следующего этапа своей операции. Москва в полной мере осознает, что не может проиграть в этой борьбе, и поэтому Западу нужно задуматься, соглашаться на более прямое участие в конфликте или нет, сказал Сун.

Научный сотрудник Центра российских исследований при Восточно-китайском педагогическом университете Чуй Хэн (Cui Heng) рассказал, что референдумы приведут к дальнейшей эскалации конфликта, а это снизит шансы на проведение дипломатических переговоров между Россией и Украиной.

В воскресенье в интервью CBS украинский президент Владимир Зеленский заявил, что, если Россия аннексирует занятые ею территории Украины, это будет означать конец дипломатических переговоров между Москвой и Киевом.

Референдумы также вынудят Запад постоянно наращивать военную помощь Украине. Но поскольку США и ЕС не хотят усиления конфронтации и перерастания конфликта в ядерную войну с Россией, прямое военное вмешательство НАТО маловероятно, говорят аналитики.

"Поскольку в США скоро пройдут промежуточные выборы, а энергетические проблемы ЕС с приближением зимы только усугубляются, маловероятно, что Запад пойдет на прямую военную конфронтацию с Россией. И российская сторона хорошо это понимает", – сказал директор департамента изучения Европы Китайского института международных исследований Чуй Хунцзянь (Cui Hongjian)