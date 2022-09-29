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ЦАМТО

ВС Финляндии закупают дополнительные гранатометы M72

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Гранатомёт M72 FFE с двумя типами реактивных гранат
Гранатомёт M72 FFE с двумя типами реактивных гранат.
Источник изображения: mynewsdesk.com

ЦАМТО, 28 сентября. Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен одобрил приобретение для ВС страны дополнительной партии легких одноразовых ручных противотанковых гранатометов 66 KES 12 и учебных боеприпасов.

Как сообщила пресс-служба Минобороны Финляндии, общая стоимость закупки составляет 58 млн. евро (56 млн. долл.). Неустановленное количество гранатометов будет закуплено у национальной оборонной компании Nammo Lapua. Программа финансируется за счет дополнительного оборонного бюджета Финляндии. Первые поставки запланированы на 2023 год.

По заявлению министра, приобретение позволит усилить возможности ВС Финляндии по борьбе с бронетехникой. Поставки в рамках контракта также пополнят арсенал вооружений и обеспечат дополнительные рабочие места в ОПК страны.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2020 года А.Кайкконен уполномочил командование материального обеспечения ВС страны заключить с компанией с Nammo Lapua Oy (финское подразделение норвежской компании Nammo) контракт на закупку легких одноразовых ручных противотанковых гранатометов 66 KES 12 и учебных боеприпасов. Общая стоимость закупок составила около 26 млн. евро. Соглашение включало опционы на поставку РПГ в 2021 и 2022 гг.

66 KES 12 является финским обозначением РПГ M72 EC LAW. Заявленная бронепробиваемость M72 EC LAW составляет 450 мм гомогенной брони. Минимальная дальность поражения цели – 20 м, эффективная дальность – 350 м. Минимальная дальность применения версии для уничтожения фортификационных сооружений M72 ASM RC – 14 м, эффективная дальность – 350 м.

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  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Продукция
M72 LAW
Проекты
2020-й год
Военные учения
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