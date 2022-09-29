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ТАСС

Олег Артемьев передал руководство российским сегментом МКС Сергею Прокопьеву

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Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Сергей Прокопьев
Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Сергей Прокопьев.
Источник изображения: Олег Артемьев/ТАСС, МКС

Приземление спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-21" запланировано в Казахстане 29 сентября

МКС, 28 сентября. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, который также является спецкором ТАСС, передал смену ответственного по российскому сегменту Международной космической станции (МКС) своему коллеге Сергею Прокопьеву.

Космонавты поставили подписи и печати в соответствующем акте. Документ подтверждает, что Прокопьев принял российский сегмент МКС, включая особенности эксплуатации, замечания к бортовым системам и оборудованию.

Приземление спускаемого аппарата пилотируемого корабля "С. П. Королев" ("Союз МС-21") запланировано в Казахстане 29 сентября 2022 года. На нем с МКС на Землю вернутся космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Первым специальным корреспондентом агентства стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. В настоящий момент на борту МКС находятся сразу два спецкора ТАСС - космонавты Олег Артемьев и Дмитрий Петелин. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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