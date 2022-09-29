Президент Турции предложил посредничество в создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с Владимиром Зеленским

АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которых предложил выступить посредником для создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС.

"Президент Эрдоган выразил глубокое удовлетворение тем, что обмен пленными между Россией и Украиной, над которым они работали в течение длительного времени, успешно завершен. Заявив, что соглашение об экспорте украинского зерна через Черное море работает, президент Эрдоган сказал, что аналогичный подход может быть продемонстрирован в контексте Запорожской атомной электростанции и что предложение о необходимом посредничестве и содействии в создании демилитаризованной зоны вокруг станции является действительным <...>", - сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.

21 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что провел на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН ряд встреч, в том числе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а также с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, на которых обсудил создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Гросси также провел встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. Кроме того, глава МАГАТЭ сообщил, что агентство намерено в ближайшие дни расширить состав миссии на Запорожской АЭС.

Во вторник Гросси сообщил корр. ТАСС на полях 66-й ежегодной сессии Генконференции МАГАТЭ о планах посетить Россию и Украину для продолжения переговоров о создании зоны безопасности. Он надеется сделать это уже на нынешней неделе, "если будет возможность". Также он заявил о достижении прогресса в ходе продолжающихся переговоров по данной инициативе.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. В начале сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. После того как миссия покинула станцию, на ней остались два сотрудника агентства в качестве наблюдателей. Позднее МАГАТЭ опубликовало доклад, призвав создать вокруг Запорожской АЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий.