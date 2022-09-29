Белый дом запросил выделение средств на обеспечение ядерной безопасности украинских АЭС

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Соединенные Штаты озабочены ядерной безопасностью атомных станций на территории Украины, особенное беспокойство вызывает у них Запорожская АЭС, которая пострадала от непрекращающихся обстрелов. Белый дом уже запросил выделение средств на украинскую ядерную безопасность.

Администрация Джо Байдена потребовала от Конгресса выделить Украине 35 млн. долларов для безопасности на ядерных объектах. Вернее средства выделяются как бы Украине, но до нее они не дойдут, их получит Национальное управление ядерной безопасности США. Вот оно и должно потратить какую то часть выделенных миллионов на "поддержание ядерной безопасности" Украины. Как сообщается, средства будут потрачены на закупку дополнительных датчиков, проведения оценок и анализа обстановки на АЭС, а также на закупку средств защиты для Нацгвардии Украины, которая обеспечивает охрану атомных объектов.

Для того чтобы обосновать выделение этих средств, Белый дом заявил о "тревожной ситуации" на Запорожской АЭС, пострадавшей от постоянных обстрелов. Правда в администрации Байдена забыли добавить, что это их подопечные из Киева во главе с Зеленским отдают приказы о постоянных обстрелах атомной станции, обвиняя в этом российскую армию.

Кстати, эти 35 млн. должны войти в дополнительные средства для Украины, которые запросил Байден. А сумма там не маленькая - 12,4 млрд. долларов.

Между тем ВСУ продолжают наносить удары по Запорожской АЭС, в последние дни все больше применяя дроны-камикадзе их числа поставленных Западом. Замкнутый круг какой-то получается. Сначала США поставляют Украине беспилотники, которыми они наносят повреждения атомной станции, затем выделяют средства, чтобы этот ущерб исправить, в процессе не забывая часть средств оставить в своем кармане.