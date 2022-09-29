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ЦАМТО

ЦНИИточмаш выполнил зарубежный контракт на поставку боеприпасов

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Подводный пистолет СПП-1М калибра 4,5 мм
Подводный пистолет СПП-1М калибра 4,5 мм.
Источник изображения: rostec.ru

ЦАМТО, 28 сентября. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения завершил выполнение контракта по поставке инозаказчику партии боеприпасов для подводного оружия.

"В соответствии с контрактом, заключенным между "Рособоронэкспортом" и иностранным заказчиком, ЦНИИточмаш произвел отгрузку 5,66-мм патронов для автоматов подводных специальных АПС", – сообщила начальник отдела внешнеэкономической деятельности и гражданских проектов института Ирина Семеняко.

И.Семеняко отметила, что боеприпасы поставлены зарубежному партнеру, который ранее закупил подводное оружие, разработанное в ЦНИИточмаше: специальные подводные пистолеты СПП-1М и автоматы подводные специальные АПС.

Подводное оружие и боеприпасы к нему, разработанные и производимые в ЦНИИточмаше, поставляются за рубеж с 1997 года. В основном продукция востребована в странах Азии и Ближнего Востока. "Исполненный контракт позволил нам увеличить экспортный потенциал предприятия и в перспективе нарастить долю ЦНИИточмаша и Группы компаний "Калашников" в целом на мировом рынке специального оружия", – подчеркнула И.Семеняко.

Разработка подводного оружия и боеприпасов к нему в ЦНИИточмаше началась в конце 1960-х годов.

В 1971 году 4,5-мм специальный подводный пистолет был принят на вооружение ВМФ СССР. Впоследствии пистолет был модернизирован и получил наименование СПП-1М. Он обеспечивает поражение живых целей под водой на дальности от 10 до 17 метров в зависимости от глубины погружения и до 20 метров при стрельбе на воздухе.

5,66-мм автомат подводный специальный АПС был принят на вооружение ВМФ СССР в 1975 году. Предназначен для поражения боевых пловцов и подводных транспортных средств противника на дальности 10-30 метров в зависимости от глубины погружения и на дальности до 100 м при стрельбе на воздухе. Возможна также стрельба из-под воды по надводным целям.

Для стрельбы из пистолета используется 4,5-мм патрон СПС, для стрельбы из автомата – 5,66-мм патроны МПС (со стальной пулей) и МПСТ (со стальной пулей трассирующий).

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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Страны
Россия
Продукция
СПП-1М
Компании
РОЭ
ЦНИИТОЧМАШ
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