Войти
ТАСС

СМИ: у США и Европы заканчиваются возможности для оказания военной помощи Украине

132
0
0
Теперь американский снаряд М709 и гаубица М777 стали трофеями Российской армии и экспонатами музея в Кубинке. Фото Владимира Карнозова
Теперь американский снаряд М709 и гаубица М777 стали трофеями Российской армии и экспонатами музея в Кубинке. Фото Владимира Карнозова.

Как сказал старший научный сотрудник Университета национальной обороны США Дэйв де Рош, "необходимо перевести оборонную промышленность на военные рельсы"

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. США и Европа практически исчерпали свои запасы оружия для поставок на Украину. Об этом сообщил в среду телеканал CNBC со ссылкой на военных экспертов.

Для американской военной промышленности нормальный уровень производства артиллерийских снарядов для гаубиц калибром 155 мм составляет около 30 тыс. снарядов в год в мирное время. Украинские солдаты расходуют это количество примерно за две недели, указал CNBC старший научный сотрудник Университета национальной обороны США (National Defence University, NDU) Дэйв де Рош.

"Я крайне обеспокоен. Если мы не нарастим производство, на что уйдут месяцы, у нас не будет возможности снабжать Украину", - считает эксперт. "Нам необходимо перевести нашу оборонную промышленность на военные рельсы. Но я не вижу никаких признаков того, что мы это сделали", - добавил он.

"Есть ряд систем вооружений, количество которых достигло такого уровня, что, я думаю, министерство обороны [США] больше не захочет поставлять их Украине", - полагает Марк Кансиан, старший советник в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Кансиан связывает это с тем, что "США необходимо поддерживать уровень запасов [вооружений] исходя из своих военных планов". Он пояснил, что некоторые боеприпасы хранятся на случай конфликта с Китаем из-за Тайваня, другие, особенно наземные системы, - на случай обострения ситуации вокруг КНДР или в Европе.

В мирное время западные страны производят оружие в гораздо меньших объемах, предпочитая сокращать дорогое производство и выпускать вооружения по мере необходимости. Некоторые виды оружия, запасы которых заканчиваются, сейчас не производятся, а для возобновления производства требуются высококвалифицированная рабочая сила и опыт, отмечают аналитики.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник заявил, что запасы оружия в странах ЕС исчерпываются после отправки военной помощи Украине. Боррель призвал страны - члены ЕС пополнять арсеналы путем объединения военных заказов, так как это обойдется дешевле. Помимо этого, глава внешнеполитической службы ЕС отметил, что Евросоюзу следовало начать подготовку украинских войск год назад, чтобы избежать нехватки вооружения. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
США
Тайвань
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
07.07.2022
Cанкции вышли Западу боком. И создали ему серьезную угрозу
10.06.2022
Азиатские страны: нужно тонко корректировать позицию по отношению к России
14.06.2021
L'OBS (Франция): Китай и Россия против США — это начало новой холодной войны
21.10.2020
The National Interest (США): что нужно сделать для реальной перезагрузки российско-американских отношений
05.09.2019
Запад вычисляет вероятность Армагеддона
25.01.2019
Патрушев: Новое оружие обеспечит безопасность России на десятилетия
09.06.2010
Первый удар и гарантии безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 02:34
  • 33330
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.09 23:52
  • 2
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 28.09 07:21
  • 2
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 27.09 12:18
  • 3
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800
  • 27.09 11:55
  • 14
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 27.09 10:45
  • 5
Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
  • 27.09 10:06
  • 1
Правительство выделит необходимые для проведения частичной мобилизации средства
  • 27.09 09:07
  • 1
Зачем США раздувают фейк о «ядерных угрозах» России Украине
  • 27.09 02:38
  • 2
Российские войска начали активно эксплуатировать беспилотники ZALA
  • 26.09 19:54
  • 3
Названы три исхода конфликта на Украине