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Военное обозрение

США нарастили возможности разведки для слежения за ядерными вооружениями России

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Источник изображения: topwar.ru

Американские спецслужбы совместно с разведками европейских стран и других союзников наращивают возможности по наблюдению за ядерным арсеналом России. Особенно внимательно они будут наблюдать за Калининградом. Об этом сообщает Politico.

Американское издание, ссылаясь на несколько источников среди бывших и ныне действующих высокопоставленных чиновников сообщает, что американские спецслужбы очень внимательно следят за российским ядерным вооружением. Произошло это после того, как Джо Байден с трибуны Генассамблеи ООН в переписанной наспех речи переврал высказывание российского президента, приписав Путину слова с угрозами применения ядерного оружия на Украине. Теперь вся разведка США стоит на ушах, пытаясь найти признаки того, что Россия вот-вот применит тактическое ядерное оружие.

По словам одного из американских чиновников, США резко нарастили средства разведки в воздухе и киберпространстве, а также подключили космос, перепрофилируя гражданские спутники на слежение за подразделениями российской армии, которые якобы могут получить приказ о применении ЯО. Особое внимание при этом уделяется Калининградской области, которая находится среди европейских стран. По данным американской разведки, на территории российского анклава установлены системы "двойного назначения", а также гиперзвуковые ракеты.

Однако, как отмечают некоторые американские эксперты, если Россия захочет применить ядерное оружие, то США узнают об этом только постфактум, а все заявления о якобы подготовке российской армии к применению ядерного оружия, являются прикрытием развертывания дополнительных сил слежения, направленных на Россию и Китай.

По мнению аналитиков, США специально раздувают фейк о ядерной угрозе со стороны России, явно готовя под это "какой-то ответ". Вариантов может быть много, от поставок на Украину новых вооружений, включая дальнобойное, до выдачи разрешения Зеленскому на создание "грязной" атомной бомбы. Кстати, в Киеве уже ходят слухи, что США не возражают против "небольшой" ядерной программы Украины, направленной против России. Будем надеяться, что это просто слухи и они ими и останутся.

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