Россия начнет действовать на Украине по-новому

Украинская драма

Прошедшие референдумы закладывают основу для обороны освобожденных областей как территории России. Подкрепление из мобилизованных российских солдат и наступление зимы придадут новый характер украинскому конфликту, пишет политолог Оскар Крейчи в статье Časopis argument.

Оскар Крейчи

Увертюра

Вечером 24 марта 1999 года самолеты НАТО начали бомбардировки Югославии. Российский премьер-министр, который в тот момент летел с визитом в Соединенные Штаты Америки, где планировал договариваться о компромиссе, развернул самолет и вернулся в Москву. В бомбардировках участвовали около тысячи самолетов Североатлантического альянса. Тогда погибли около двух с половиной тысяч мирных жителей, а ранения получили более 12,5 тысяч. Седьмого мая американские управляемые бомбы угодили в китайское посольство в Белграде. Погибли три человека, и еще 20 ранены. В июне 1999 года резолюция Совета безопасности ООН под номером 1244 подтвердила территориальную целостность Югославии вместе с Косово. В феврале 2008, когда в Косово присутствовали силы НАТО, парламент в Приштине провозгласил независимость Косово. В июле 2010 года Международный суд в Гааге постановил, что одностороннее провозглашение Косовской Республики, отторгнутой от Сербии, не противоречит международному праву. После интервенции НАТО в Косово появилась военная база Соединенных Штатов Америки Кэмп-Бондстил, этакое Гуантанамо в миниатюре.

Вот так начались похороны взаимного доверия держав, которое на мгновение появилось после окончания холодной войны.

Действие первое: цветные революции

Эпиграф

"Мы должны внимательно следить за попытками внешних сил устроить цветную революцию, и мы должны вместе выступить против вмешательства во внутренние дела других стран под любым предлогом и держать наше будущее крепко в собственных руках", — заявил китайский председатель Си Цзиньпин в Самарканде на саммите ШОС 16 сентября 2022 года.

Превращение Украины из "окраины России" в "Антироссию" проходило в двух сценах. Оранжевая революция (ноябрь 2004 — январь 2005) носила характер массового движения против официальных результатов второго тура президентских выборов в ноябре 2004 года, когда Виктор Янукович победил Виктора Ющенко. После бурных протестов в основном в Киеве, где люди выступали против мнимых фальсификаций, в декабре 2004 года второй тур повторили, и президентом стал Виктор Ющенко. Поскольку он не сумел решить социальные, этические и религиозные проблемы, на президентских выборах 2010 года Виктор Ющенко получил всего 5,4% голосов и во второй тур не прошел. Тогда Виктор Янукович с 48,9% победил Юлию Тимошенко с ее 45,5%, став президентом в политически расколотой стране.

Второй сценой этого действия стало свержение президента Януковича и начало гражданской войны (с февраля 2014 года). Этим событиям предшествовали протесты по целому ряду социальных и политических причин. Причем политизировались они в международных масштабах, в первую очередь, в связи с предложением договора об ассоциации с Европейским Союзом. В подготовке и осуществлении государственного переворота на Украине активно участвовали представители Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. В феврале 2014 года польский и немецкий министры иностранных дел, а также директор по вопросам континентальной Европы в Министерстве иностранных дел Франции выступили в качестве посредников при подписании договора между президентом Януковичем и оппозицией (договор подписывался в присутствии представителей российского президента). Против выступил Вашингтон, а особенно нынешний заместитель Госсекретаря Соединенных Штатов Америки Виктория Нуланд. На следующий после подписания договора день президента свергли. От Украины ушел Крым, и все произошло похожим на Косово образом. На востоке Украины разгорелось восстание в тех регионах, где переворот в Киеве считали незаконным. Минские договоренности, прежде всего вторые от февраля 2015 года, подписанные в так называемом нормандском формате (Украина, Германия, Франция и Россия) предложили решение, но Киев под давлением США от их исполнения отказался. Усилилась "украинизация Украины", которая включала так называемую декоммунизацию, а также подавление прав языковых меньшинств, что коснулось, в первую очередь, русского и венгерского языка. Обстрелы повстанческих регионов Донбасса не прекращались.

Интермедия

Сценарий цветных революций начал писаться при мобилизации и объединении оппозиции против правительства Владимира Мечьяра в Словакии в 90-е годы прошлого века. Его первоначальная форма времен Джорджа Буша младшего была в принципе ненасильственной и предполагала, что обороняющаяся политическая власть связана с западным информационным пространством и беззащитна перед медиа- и дипломатической кампанией Запада. В рамках такого сценария использовалось недовольство, которое, прежде всего, в постсоциалистических странах вызывали искусственная социальная дифференциация, нечестная приватизация и коррупция. Сценарий преимущественно рассчитан на молодежь, организованную неправительственными организациями. Практика показала, что для теле- и интернет-кампании наиболее выгодно, когда на столкновение с полицией во главе манифестантов идут молодые девушки в белых блузках. При Бараке Обаме "трансформационная дипломатия" обрела более жесткие черты. Появились, например, снайперы, которые в Тунисе, Каире, Дамаске, а также на украинском Майдане стреляли по манифестантам и по представителям сил правопорядка.

Ни одна цветная революция не решила социальных проблем, которые в начале ее спровоцировали, и, как правило, приводила к перераспределению собственности среди олигархов и к возвращению к первоначальным формам нелиберального правления. На постсоветском пространстве они зачастую приводят к изменению внешнеполитической ориентации той или иной страны. Это удалось на Украине и в Грузии (2003 год), но не получилось в Киргизии (2005 год) и Армении (2018 год), не говоря уже о Белоруссии (1010, 2020 год) и Казахстане (2021 год), где местные власти решили защищать себя силой. В Ливии, Сирии и на Украине цветные революции вылились в войны.

Действие второе: конфликт на Украине

Эпиграф

С апреля 2014 года по конец 2021 в боях на востоке Украины погибли 3106 мирных жителей, из которых 1072 женщины, 102 мальчика и 50 девочек. Количество раненых мирных жителей, по оценкам, достигает почти семи тысяч. Информация Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 27 января 2022 года.

Восстание, которое вспыхнуло на востоке Украины после переворота в Киеве, в итоге привело к созданию причудливой пограничной линии. Она закрепилась, когда повстанцы остановили свое продвижение, хотя в большей мере это было результатом давления Москвы, нежели умелых действий тогдашней украинской армии. Правда, мир не воцарился. Количество убитых и раненых на Донбассе, плюс расширение инфраструктуры армий Североатлантического альянса на Украине даже без членства этой страны в НАТО заставили Кремль принять решение о начале специальной военной операции. Свою роль, безусловно, сыграли такие события, как попытка совершить цветную революцию в Белоруссии, высылка российских дипломатов, бесконечная серия самых разных санкций и понимание, что Берлин не осмелится запустить "Северный поток — 2".

Сам конфликт, в котором пока погибли почти сто тысяч человек, можно разделить на три сцены. Первая ознаменовалась политическими ошибками. Москва, вероятно, рассчитывала на восстание в Киеве и разложение украинской армии. Запад предполагал, что санкции приведут к быстрому краху российской экономики, к международной изоляции и, вероятно, распаду Российской Федерации. Ничего из этого не произошло.

Вторая сцена характеризует растягивание фронта на более чем тысячу километров. Причем украинская армия после мобилизации имеет большое численное преимущество, а у российской армии и повстанцев перевес в технике. Фронт стабилизировался благодаря частным успехам российских вооруженных сил и повстанцев, но украинская армия, сумев заменить уничтоженные советские вооружения новыми и используя разведывательную информацию из источников Североатлантического альянса, начала успешное контрнаступление в Харьковской области, которое сейчас пытается повторить у донецкого Лимана.

Отход российских войск и повстанцев на изюмском направлении играет меньшую военную роль, чем кажется. Российское восприятие пространства при ведении боевых действий отличается от западного. Кутузов увел свои войска от Бородина, сдал Москву и тем самым создал условия для того, чтобы Великая армия Наполеона развалилась, а царь Александр в итоге поехал в Париж. Политические последствия поражения на изюмском направлении можно разделить на две части. Во-первых, любое ослабление позиции Российской Федерации ведет к конфликтам на постсоветском пространстве. Теперь вот снова разгорелся конфликт на киргизско-таджикской границе, и возобновились бои между Арменией и Азербайджаном. (Армянский премьер-министр не приехал на саммит ШОС, а Ереван на прошлой неделе посетила Нэнси Пелоси, спикер нижней палаты Конгресса Соединенных Штатов Америки.)

Второе политическое последствие поражения на изюмском направлении — решение Москвы о проведении частичной мобилизации. Того количества российских солдат, которые сейчас участвуют в вооруженном конфликте, недостаточно для удерживания фронта нынешней протяженности, контроля над освобожденными территориями и боев с превосходящими по численности войсками Украины. Если цель военной спецоперации — присоединить территорию Украины к Российской Федерации на основе референдума, то жители освобожденных регионов, как и других украинских областей, не должны бояться, что завтра российские войска и повстанцы уйдут. Точно так же и у солдат и повстанцев должно быть четкое представление, за что они воюют. Референдумы также заложат основу для тезиса Кремля о том, что оборона этих территорий есть оборона территории Российской Федерации, а значит, правомерно возможное применение стратегических вооружений согласно статье 19 президентского указа от июня 2020 года "Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". Подкрепление в виде новых, только что мобилизованных солдат и наступление зимы придадут новый характер украинской драме.

Действие третье: Европейский Союз во время конфликта

Эпиграф

"Там, где сегодня нужно принимать единодушные решения, растет риск, что вето одной единственной страны заблокирует волю всех остальных членов… Поэтому я предложил, чтобы в области общей внешней политики, а также в других областях, например, налоговой политики, мы постепенно перешли к решениям, принимаемым квалифицированным большинством… Я допускаю, что решать что-то квалифицированным большинством мы начнем сначала в тех областях, которые играют ключевую роль, чтобы мы говорили в один голос. Например, это сфера санкционной политики и прав человека".

Так заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на выступлении в Карловом университете 29 августа 2022 года.

Неспособность брюссельских органов и правительств большинства стран Европейского Союза/НАТО предвидеть последствия бомбардировок Югославии и переворота в Киеве проявляется и в неадекватной реакции на вооруженный конфликт на Украине. Но еще задолго до его начала некоторые меры, например, в энергетике, отражающие безбрежную наивность и коррумпированность, заложили основу для проблем надвигающейся зимы. Теперь эти меры "подкреплены" саморазрушительными санкциями и неспособностью внести конструктивные, то есть мирные, предложения для завершения вооруженного конфликта. Пока мы только видим, как масло подливают в огонь, и слышим призывы ужесточить дисциплину в Европе.

Недавнее выступление немецкого канцлера в Карловом университете указывает на желание устранять разногласия через углубление федерализации Европейского Союза. Подобные предложения звучали от Германии и Франции и раньше, но все же были частью возвышенных концепций. Теперь же целенаправленно ищутся бюрократические пути для продвижения собственных идей. "Говорить в один голос" означает, что некоторым придется и помолчать. Из текста выступления также ясно, что его авторы не знают о существовании разных подходов к правам человека. Если чиновники объявляют священной и неприкосновенной одну ничтожную версию либерального подхода к правам человека, они отвергают не только консервативную версию. Стоит помнить также, что подобное возвышение единственной неприкосновенной доктрины — одна из черт тоталитаризма.

Как кажется сейчас, на боль украинской драмы некоторым либералам хотелось бы ответить цветной революцией в непокорных странах Европейского Союза. Учения состоялись, когда в 2017 году в Австрии в правительство пришли "Свободные". Теперь на очереди Венгрия, Болгария, может, Италия… Конец зимы покажет, насколько успешны усилия Брюсселя втащить Европейский Союз на пик глобальных изменений. Это станет понятно, возможно, по тому, насколько усилится хаос.