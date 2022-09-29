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ТАСС

Таиланд предложил астронавтам NASA в качестве питания личинки жуков

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Источник изображения: vpk-news.ru

Специалисты из нескольких учебных заведений Таиланда и других частных организаций предложили использовать саго-червей для создания надежной системы производства продуктов питания во время миссий, которые могут длиться до трех лет без пополнения запасов с Земли.

БАНГКОК, 28 сентября. /ТАСС/. Принимающая участие во втором этапе конкурса NASA на разработку продуктов питания для будущих астронавтов команда ученых из Таиланда предложила использовать для этих целей саго-червей - личкинки жуков-долгоносиков. Об этом сообщили в департаменте по связям с общественностью при правительстве королевства.

По его данным, организаторы конкурса ищут новые и революционные пищевые технологии или системы, которые требуют минимальных ресурсов, производят незначительные отходы и максимизируют создание безопасных, питательных и портативных продуктов питания для длительных космических миссий. Специалисты из нескольких учебных заведений Таиланда и других частных организаций предложили использовать саго-червей для создания надежной системы производства продуктов питания во время миссий, которые могут длиться до трех лет без пополнения запасов с Земли.

Саго-черви являются личинками красного пальмового долгоносика и считаются деликатесом во многих странах Юго-Восточной Азии. Они богаты белками и жирами, а в пищу их употребляют как сырыми, так и жареными. Это вид, который может существовать даже в замкнутом пространстве. 

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Страны
Таиланд
Компании
NASA
Проекты
Военные учения
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