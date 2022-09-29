Американский журнал назвал Т-90М единственным современным танком, участвующим в конфликте на Украине

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Россия использует в боевых действиях на Украине устаревшие модели танков, у Украины на вооружении тоже нет новой бронетехники. Единственный танк, который соответствует современным стандартам - это российский Т-90М, пишет Popular Mechanics.

Автор статьи для американского журнала уверяет, что все модели танков, применяемые в боевых действиях на Украине, уже устарели. Россия использует советские танки Т-72 и Т-80. На вооружении ВСУ стоят Т-64 во всех модификация и Т-72, в том числе полученные от стран Восточной Европы. Все эти танки примерно одного уровня и уже давно не соответствуют современным стандартам, даже улучшенные польские PT-91 Twardy. Единственным современным танком, участвующим в боевых действиях на Украине, является российский Т-90М, которых "маленькая горстка".

Во-первых, они в значительной степени устарели по современным стандартам, хотя некоторые из них, такие как польский PT-91 Twardy и румынский T-55S, продемонстрировали скромные улучшения в огневой мощи, управлении огнем, датчиках и мобильности

- пишет журнал.

Современные танки стран НАТО, в частности M1A2 Abrams, Leopard 2, намного превосходят российские Т-72 и Т-80, участвующие в войне на Украине. По мнению автора, если бы Запад поставил Киеву современные западные ОБТ, то российская армия "потерпела бы поражение".

(...) танки НАТО значительно превосходят российские танки, и их присутствие стало бы потрясением для российской армии на украинском поле боя

- уверяет автор.

Отправка танков M1A2 Abrams и Leopard 2 на Украину заставит Россию сесть за стол переговоров или потерпеть поражение и отступить, подводит он итог.