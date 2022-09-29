Китайский обозреватель предсказал деиндустриализацию Европы в случае продолжения украинского конфликта

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Затягивание боевых действий на Украине и сопутствующие им события в экономической сфере, включая санкции против Российской Федерации и неизбежный в их случае энергетический кризис, приведут к тому, что Европа разрушит большую часть своего индустриального потенциала. Об этом пишет автор китайского издания Global Times Би Син, предсказывая деиндустриализацию Европейского союза.

Несмотря на многочисленные усилия, решить проблему энергоносителей Европа без России не может. Но развитие промышленности и даже ее поддержание в текущем состоянии без дешевых энергоресурсов также невозможно.

Нынешняя деиндустриализация Европы может дать фору событиям 1980-х годов, когда промышленные предприятия из европейских стран и США стали переносить в страны третьего мира в массовом порядке. Но тогда это делали из-за дешевизны рабочей силы. Сегодня промышленные предприятия также могут переносить, но уже по причине экономии средств на энергоносители. Например, в Китае или Индии они явно будут дешевле, чем в Европе.

Энергетический кризис, считает Би Син, продемонстрировал миру слабые стороны европейской экономики, ее проблемы, которые не решались, а усугублялись на протяжении многих лет. Так, Европа десятилетиями увеличивала долю сферы услуг и финансовой отрасли в экономике, Производства переносились в другие страны. Но теперь и та часть промышленности, которая осталась в Европе, не сможет нормально функционировать.

Европейская ассоциация Eurometaux направила письмо руководству Еврокомиссии, в котором выражает тревогу относительно дальнейшего будущего промышленности в европейских странах. Ассоциация призывает Евросоюз и национальные правительства срочно предпринять экстренные меры по выходу из кризиса, предотвратить остановку предприятий и потерю рабочих мест, которая, как напоминают в ассоциации, будет уже безвозвратной.

В контексте украинских событий и антироссийских санкций вскрылась и еще одна проблема Европы, являющаяся прямым следствием неправильной политической повестки. Так, многие европейские страны под влиянием пришедших к власти «зеленых», приступили к переходу к так называемой «зеленой энергетике». Эта стратегия подразумевала сокращение количества работающих на угле ТЭС с последующим отказом от них вовсе, постепенный отказ от эксплуатации АЭС.

В итоге украинский кризис Евросоюз встретил уже в значительной степени разоруженным в энергетическом плане. Теперь, преодолевая большие трудности, европейские страны вынуждены возвращаться к использованию угля, продлевать срок службы ядерных реакторов АЭС, восстанавливать работу старых угольных ТЭС.

Ван Шуо, профессор Школы международных отношений Пекинского университета иностранных языков, считает, что в текущей ситуации у Европы уже нет возможностей для дополнительных временных закупок, и это в еще большей степени будет способствовать замедлению экономического развития стран ЕС, особенно Германии. С 2023 года, считает аналитик, Европу ждет рецессия, а некоторые страны ЕС сталкиваются с ней уже сейчас.

Однако главная проблема Европы, которую автор особо не затронул в своей статье, носит сугубо политический и идеологический характер. Дело в том, и это наглядно показали события вокруг Украины, Евросоюз в целом и европейские страны по отдельности не обладают политическим суверенитетом, полностью подчинены диктату США, идеологически ориентируются на навязываемую Вашингтоном именно для Европы модель. Поэтому европейские правительства и Еврокомиссия действуют исключительно в интересах США, полностью пренебрегая интересами государств Европы и их населения. И началась такая политика задолго до спецоперации на Украине.