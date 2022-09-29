SR Space рассчитывает получать радиолокационные данные со своей спутниковой группировки

Одно из направлений, по которому планирует работать компания, - работа с радиолокационными данными

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российская частная космическая компания SR Space в будущем планирует заниматься обработкой радиолокационных данных, получаемых с собственной спутниковой группировки. Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный директор и сооснователь SR Data (входит в SR Space) Игорь Кожелин.

Одно из направлений, по которому планирует работать компания, - работа с радиолокационными данными. "Радиолокационные снимки планируется на первых этапах получать с дружественных спутников, а впоследствии перейти на данные со своей космической группировки SR SAR. Разрешение будущей SAR-группировки будет составлять от 1 до 2 м, с протяженностью в десятки километров", - заявил Кожелин.

По его словам, разрабатываемые модели по обработке космических данных направлены в первую очередь на работу с оптическими снимками с разрешением 0,5 м и радиолокационными снимками.

Как отметили в компании, работа с радиолокационными данными является стратегически важным направлением для России. "Радиолокационные данные сейчас в целом становятся крайне востребованными, а если мы берем проблему по прогнозированию и оценке ледовой обстановки в рамках Северного морского пути, то и еще весьма прибыльным и стратегически важным направлением для России", - подчеркнули в организации.