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ТАСС

SR Space рассчитывает получать радиолокационные данные со своей спутниковой группировки

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Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: Depositphotos

Одно из направлений, по которому планирует работать компания, - работа с радиолокационными данными

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российская частная космическая компания SR Space в будущем планирует заниматься обработкой радиолокационных данных, получаемых с собственной спутниковой группировки. Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный директор и сооснователь SR Data (входит в SR Space) Игорь Кожелин.

Одно из направлений, по которому планирует работать компания, - работа с радиолокационными данными. "Радиолокационные снимки планируется на первых этапах получать с дружественных спутников, а впоследствии перейти на данные со своей космической группировки SR SAR. Разрешение будущей SAR-группировки будет составлять от 1 до 2 м, с протяженностью в десятки километров", - заявил Кожелин.

По его словам, разрабатываемые модели по обработке космических данных направлены в первую очередь на работу с оптическими снимками с разрешением 0,5 м и радиолокационными снимками.

Как отметили в компании, работа с радиолокационными данными является стратегически важным направлением для России. "Радиолокационные данные сейчас в целом становятся крайне востребованными, а если мы берем проблему по прогнозированию и оценке ледовой обстановки в рамках Северного морского пути, то и еще весьма прибыльным и стратегически важным направлением для России", - подчеркнули в организации. 

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Страны
Россия
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