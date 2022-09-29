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ТАСС

Более 200 российских военнослужащих примут участие в учениях ОДКБ в Казахстане

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Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, охраняющие территорию ТЭЦ-3 в Алма-Ате
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, охраняющие территорию ТЭЦ-3 в Алма-Ате.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Активная фаза учений состоится с 3 по 7 октября на полигоне Матыбулак

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Учения Коллективных сил Организации Договора (ОДКБ) в Казахстане пройдут с участием российских военнослужащих. Будет привлечено более 200 человек с военной базы в Таджикистане, также из Кемеровской и Самарской областей, сообщили в объединенном пресс-центре учений ОДКБ в среду.

"Более 200 российских военнослужащих примут участие в учениях Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане. <...> Основу российского контингента составят военнослужащие 201 военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, а также подразделения бригад материально-технического обеспечения Центрального военного округа из Кемеровской и Самарской областей", - говорится в сообщении.

С 26 сентября по 13 октября 2022 года на территории Казахстана проводятся командно-штабные учения "Взаимодействие-2022" с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, специальные учения "Поиск-2022" с силами и средствами разведки и "Эшелон-2022" - с подразделениями материально-технического обеспечения войск (Коллективных сил) ОДКБ. Активная фаза учений состоится с 3 по 7 октября на полигоне Матыбулак.

Ранее в Объединенном штабе ОДКБ отметили, что запланированная общая численность участников учений в Казахстане должна составить более 6,5 тыс. человек и свыше 850 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и БЛА. 

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Военные учения
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