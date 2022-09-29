Перешедшие на ТОФ АПЛ "Князь Олег" и "Новосибирск" прибыли в пункт постоянной дислокации

В Вилючинске атомные крейсеры встречал командующий подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал Владимир Дмитриев

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Атомные подводные лодки (АПЛ) "Князь Олег" и "Новосибирск", перешедшие на Тихоокеанский флот ВМФ РФ, прибыли к месту постоянной дислокации в Камчатском крае. Об этом в среду сообщило Минобороны РФ.

"Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (проект 885А, "Борей-А") "Князь Олег" и атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами (проект 885М, "Ясень-М") "Новосибирск", совершив межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот, прибыли в пункт постоянной дислокации на Камчатке", - говорится в сообщении.

Значительную часть маршрута протяженностью почти 5 500 миль атомоходы прошли подо льдами Арктики. В рамках комплексной арктической экспедиции "Умка-2022" атомный подводный крейсер "Новосибирск", находясь в надводном положении, произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" по морской цели из акватории Чукотского моря.

В Вилючинске атомные крейсеры встречал командующий подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал Владимир Дмитриев. "Он принял доклад от командиров АПЛ о завершении арктического межфлотского перехода и поздравил подводников с прибытием к постоянному месту базирования", - отмечается в сообщении.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Олег", построенный на "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), является второй субмариной модернизированного проекта атомных подводных лодок четвертого поколения "Борей-А". Он был заложен 27 июля 2014 года, спущен на воду 16 июля 2020 года. От первых АПЛ проекта "Борей" лодки четвертого поколения отличаются меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

"Новосибирск" - первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М (шифр "Ясень-М"). Заложена 26 июля 2013 года, спущена на воду 25 декабря 2019 года. Основное ударное оружие подлодок проектов 885/885М - крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".