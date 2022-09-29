Заложен киль 5-го патрульного корабля класса "Арафура" для ВМС Австралии

ЦАМТО, 28 сентября. МО Австралии объявило о состоявшейся на предприятии Luerssen Australia в Хендерсоне церемонии закладки киля пятого патрульного корабля океанской зоны OPV (Offshore Patrol Vessel) класса "Арафура".

Корабль предназначен для ВМС Австралии.

"Иллаварра" является одним из четырех кораблей серии, строительство которых ведется на предприятии в Хендерсоне.

Как сообщал ЦАМТО, 31 января 2018 года по итогам проведенного тендера Министерство обороны Австралии подписало с компанией Luerssen Australia контракт на постройку в рамках проекта SEA-1180 Phase-1 новых патрульных кораблей океанской зоны (OPV). Стоимость заказа оценивается в 3,6 млрд. австр. долл.

Первые два корабля серии строятся компаниями Luerssen Australia и ASC на предприятии Osborne Naval Shipyard в Аделаиде. Оставшиеся десять судов будут построены в Хендерсоне (Западная Австралия) совместным предприятием Australian Maritime Shipbuilding & Export Group (AMSEG), сформированным Luerssen Australia и национальной компанией Civmec. Civmec также поставляет сталь для всех 12 кораблей.

Резка стали для первого из 12 кораблей, "Арафура", началась на предприятии Osborne Naval Shipyard в ноябре 2018 года. Он был спущен на воду в декабре 2021 года. Киль второго корабля, "Эйр" (Eyre), был заложен 9 апреля 2020 года, третьего, "Пилбара", – в сентябре 2020 года. В январе 2021 года началась постройка четвертого корабля, а в декабре 2021 года – пятого. Поставка первого корабля ВМС Австралии запланирована на 2023 год.

Как предполагается, длина корабля класса "Арафура" составит 80 м, ширина – 13 м, стандартное водоизмещение – 1640 т, осадка – 4 м. Корабль будет оснащен двумя дизельными двигателями общей мощностью 8500 кВт и сможет развивать максимальную скорость до 20 узлов, дальность хода – 4000 морских миль на скорости 12 узлов. Он будет вооружен 40-мм АУ и двумя 12,7-мм пулеметами, оснащен РЛС Scanter 6002 компании Terma, ЭО системой управления огнем EOS 500, АСБУ 9LV компании Saab Australia, современной системой управления и связи. Предусмотрена возможность размещения двух катеров длиной 8,5 м, одного длиной 10,5 м финской компании Boomeranger Boats и беспилотных летательных аппаратов. На корабле смогут разместиться до 60 человек, включая экипаж из 40 человек.

Корабли предназначены для замены патрульных катеров класса "Армидейл" и "Кейп", минных тральщиков класса "Хуон" и исследовательских судов класса "Леувин" и "Палума". В состав консорциума, который реализует программу OPV, также входят L3 Australia, специализирующаяся на электронике, Saab Australia и поставщик двигателей и услуг по их обслуживанию Penske.