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РИА Новости

"Звенья одной цепи". Захарова об аварии на "Севпотоке"

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

МОСКВА, 28 сентября/ Радио Sputnik. США всегда выражали поддержку экстремистской и террористической деятельности представителей киевского режима, которая велась на системной основе, заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Подобная политика и реакция Радослава Сикорского на повреждение "Северного потока" – звенья одной цепи, сказала она.

Ранее сообщалось о ЧП на газопроводе "Северный поток". Польский депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Twitter выразил радость по поводу повреждения трубопровода и написал "Спасибо, США" под снимком с места аварии.

Это тема, которая шокировала. У меня только один вопрос. А почему так не шокировало заявление Блинкена (Энтони Блинкен – госсекретарь США), который впрямую заявил, он не намекнул, он не провел параллели, он не оговорился, он впрямую сказал, что, если Россия не будет вести себя так, как им надо, то никакого "Северного потока-2" и газопровода не будет", – сказала Мария Захарова.

Она напомнила об угрозах энергосистеме Крыма со стороны поддерживающих киевский режим экстремистов и о взрывчатке, изъятой у Олега Сенцова.

"Давайте вспомним минирование электросетей, когда энергоснабжение Крымского полуострова было поставлено под вопрос за счет того, что прокиевскорежимные экстремисты заявляли о том, что электросети должны быть подорваны – то есть вышки, передаточные станции и так далее… Давайте теперь вспомним о Сенцове, том самом, который был воспет на Западе, Госдепартаментом в первую очередь, как великий кинорежиссер, художник, артистическая личность. Вы помните, за что его арестовали? Он взрывчатку нес, чтобы заминировать один из объектов. И все это аплодисментами встречалось в США", – отметила Мария Захарова.

Запись Сикорского в Twitter просто подтверждает официальные заявления Москвы и факты, раскрытые журналистами, добавила она.

"Это были звенья одной цепи, а именно, стимулирование, поддержка, сочувствие и – по совокупности фактов могу сказать – содействие официальных структур США экстремистской и террористической деятельности, которая осуществлялась представителями киевского режима на системной основе. И это заявление Сикорского – просто раскрытие всего того, о чем говорила официальная Москва, о чем говорили журналисты, которые действительно освещали ситуацию на Украине, и что так тщательно пытались скрыть на Западе", – заключила Мария Захарова.
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Польша
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
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