"Сдвинуть фронт на восток". НАТО раскрыла планы на Европу

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Евросоюз и НАТО укрепляют сотрудничество в оборонной сфере. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что пора подписать новую декларацию двух дружественных организаций. По его словам, это обезопасит западный мир от России и Китая. Предполагается дальнейшая милитаризация Европы и увеличение военных расходов.

Новый подход

После встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе Столтенберг напомнил, что декларацию ЕС — НАТО собирались подписать еще в 2021-м, но отложили. Теперь же, уверен он, медлить нельзя.

Новый европейский оборонный план "Стратегический компас" и концепция НАТО, принятая на мадридском саммите в июне, предполагают создание сил быстрого реагирования ЕС, которые смогут действовать автономно.

По информации европейских источников, совместная декларация учтет сложившийся "геополитический контекст", а также все сферы сотрудничества: кибербезопасность, безопасность в космосе, вредоносные технологии, влияние изменения климата на окружающую среду, борьбу с дезинформацией и вмешательством во внутренние дела, оборонное планирование. Однако многие специалисты не ждут серьезных изменений.

Креатура США

"Создание сил быстрого реагирования ЕС, действующих автономно от НАТО, непосредственно направлено против России, — объясняет военный эксперт Алексей Леонков. — Это часть западной стратегии "30+30+30", подразумевающей формирование в короткие сроки группировки из 30 сухопутных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 военных кораблей, полностью готовых к бою. Задача — как можно сильнее замедлить продвижение российских войск, пока в странах НАТО проводят мобилизацию".

Американские военнослужащие на военной базе в Скопье Источник изображения: © AP Photo / Boris Grdanoski

По словам Леонкова, одним из главных противников Запада в военных кампаниях прошлых десятилетий стала непробиваемая армейская бюрократия. Собрать воедино разношерстные войска разных государств в Ираке и Афганистане, наладить между ними взаимодействие, настроить логистику и преодолеть языковой барьер было непросто. Силы быстрого реагирования ЕС — это готовое решение. Межнациональный контингент сформируют и вооружат заранее, чтобы задействовать моментально, не оглядываясь на заокеанского покровителя.

"Легче от новой декларации НАТО — ЕС нам точно не станет, — добавляет Леонков. — На Западе видят нашу частичную мобилизацию, понимают, что мы пойдем до конца. И реагируют. Боевые подразделения НАТО уже развернуты у границ России. Их поддержат войска ЕС, которые можно оперативно перебрасывать на наиболее уязвимые направления. Впрочем, в том, что это будет европейская армия, у меня большие сомнения. Уверен: самые боеспособные части возглавят американские офицеры".

В том, что за европейскими силами быстрого реагирования стоят США, не сомневаются и другие специалисты. Так, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что новая структура не окажет существенного влияния на геополитический расклад в Европе, поскольку, по сути, это будет та же НАТО.

"Силы быстрого реагирования ЕС — это матрешка, вставленная в матрешку побольше — НАТО, — рассуждает он. — В военном плане Европа сегодня абсолютно не самодостаточна. Ее гарантированную защиту от внешней агрессии обеспечивает только американское тактическое ядерное оружие, размещенное в странах-союзницах. А также внушительные контингенты американских военных. Базой Рамштайн в Германии, к примеру, управляет Пентагон. США не любят конкурентов и вряд ли позволят кому-либо бросить вызов их военному доминированию в ЕС".

"Накормить" оборонку

Создать "европейскую армию" пытались и раньше. С 2015-го активно обсуждали идею континентальных вооруженных сил. Однако дальше разговоров дело не зашло. Лишь Германия и Нидерланды смогли в 2019-м сформировать 414-й танковый батальон под единым командованием. Все же слишком сильны в ЕС языковые и культурные различия.

Флаги Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений Источник изображения: © AP Photo / Alik Keplicz

Вернулись к этому проекту после начала российской военной спецоперации на Украине. И 25 марта его фактически утвердили. Комплекс согласованных мер сформулировали в документе под названием "Стратегический компас ЕС".

"Европа должна иметь возможность защищать своих граждан и способствовать международному миру и безопасности, — говорится там. — Это тем более важно в тот момент, когда война вернулась на континент из-за России. Необходимо повысить стратегическую автономию ЕС и способность к сотрудничеству для защиты наших ценностей и интересов".

Таким образом, главным противником континентальных войск открыто называют Россию. Но даже на бумаге выглядит все не очень внушительно. Упоминается подразделение численностью до пяти тысяч человек для урегулирования "кризисов различных типов". Кроме того, предполагается оперативная группа из 200 специалистов, которую можно отправить в горячую точку в течение 30 дней для действий в "сложных условиях". Что за специалисты — не уточняется.

План "Стратегический компас ЕС" рассчитан до 2030-го. Вряд ли за такой срок Европа избавится от навязчивой опеки из-за океана. Документ принимали еще до масштабных поставок вооружений на Украину. США активно поощряли в этом европейских союзников, обещая заменить переданное Киеву американскими аналогами.

Германская самоходная артиллерийская установка PzH 2000 Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Spc. Nathanael Mercado

В итоге многие страны ЕС старое советское оружие уже отдали, а новое еще не получили. И неизвестно, когда оно поступит. По мнению аналитиков, обороноспособность Европы серьезно просела. Что на руку Вашингтону — можно и дальше контролировать союзников. А ВПК гарантированы заказы на годы вперед и десятки миллиардов долларов. В общем, европейские силы быстрого реагирования станут лишь очередным инструментом США по сдерживанию России и источником дохода для американской оборонки. Интересы самой Европы эта концепция не учитывает.