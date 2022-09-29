МО заявило о несоответствии требованиям большинства российских дронов

Минобороны РФ: большинство отечественных БЛА не отвечают тактико-техническим требованиям

Большинство производимых в России авиационных беспилотников не удовлетворяют тактико-техническим требованиям Министерства обороны РФ. Об этом заявил во вторник, 28 сентября, представитель Минобороны РФ полковник Игорь Ищук в ходе круглого стола «Перспективы развития технологий беспилотных транспортных средств в РФ».

«Минобороны разработаны соответствующие тактико-технические требования, предъявляемые к беспилотным летательным аппаратам. И большинство производителей, к сожалению, не способны их выполнить. И основная проблема невыполнения — элементная база», — сказал Ищук.

По его словам, в связи с данной ситуацией, Минобороны РФ вынуждено идти на упрощение и дополнительные соглашения, на прием беспилотников в эксплуатацию в опытном режиме.

Кроме того, Ищук добавил, что наиболее востребованными в войсках беспилотными летательными аппаратами (БЛА) являются беспилотники радиотехнической разведки.

Также Ищук отметил, что Минобороны России сегодня нуждается в беспилотниках с помехозащищенным навигационным приемником и при этом приемлемой ценовой категории.

«Эти летательные аппараты должны быть, естественно, снабжены средствами оповещения об облучении, системами «свой-чужой», они должны быть просты в обращении», — уточнил представитель Минобороны РФ.

Ранее в этот день Министерство обороны РФ показало кадры работы подразделений БПЛА Воздушно-десантных войск, которые обнаружили и уничтожили укрывшиеся в лесопосадке позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом и техникой.

До этого, 26 сентября, «Известия» показали кадры ударов по позициям ВСУ с помощью коптера с подвесным боеприпасом. Сообщается, что дроны штурмовой группы ведут бои по всей линии фронта, они считаются незаменимыми воздушными солдатами.

16 сентября Минобороны России показало кадры, как российские артиллеристы активно взаимодействуют с беспилотной авиацией для выполнения боевых задач в рамках специальной операции по защите Донбасса. Подразделения БПЛА используют квадрокоптеры для нанесения ударов по личному составу, военной технике и позициям боевиков.

Также 15 сентября военкор «Известий» Валерий Трушнин показал разведывательную работу беспилотников на угледарском направлении. По словам журналиста, от умений разведчиков очень многое зависит. ВСУ активно используют муляжи и создают ложные цели, чтобы вызвать на них огонь артиллерии. Если нанести удар по такому объекту, можно раскрыть собственные позиции.