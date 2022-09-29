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ТАСС

FT: США призывают страны ЕС быстрее предоставлять финансовую помощь Украине

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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Как пишет издание, Вашингтон "часто контактирует" с Европейской комиссией и государствами - членами Евросоюза по вопросу "оперативного предоставления обещанной экономической помощи Украине"

ЛОНДОН, 28 сентября. /ТАСС/. Представители Белого дома недовольны медленным темпом предоставления европейской экономической помощи Киеву и поэтому стараются побудить Брюссель ускорить выделение средств и увеличить объем поддержки. Об этом в среду сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников.

Как пишет издание, Вашингтон "часто контактирует" с Европейской комиссией и государствами - членами Евросоюза по вопросу "оперативного предоставления обещанной экономической помощи Украине". "Мы повторяем наш призыв ко всем партнерам Украины быстрее предоставлять обещанную помощь, увеличить свои обязательства и отдать приоритет предоставления помощи в форме грантов, а не кредитов", - сказал изданию неназванный американский чиновник.

По словам собеседника газеты в ЕС, представители американской администрации проводили встречи в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН со своими европейскими коллегами и призывали их устранить задерживающие выделение Киеву денежных средств препоны.

Другой представитель Евросоюза сообщил изданию, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встречался с главой Евросовета Шарлем Мишелем и просил того предоставлять Киеву около €3,5 млрд помощи ежемесячно. "Единственное его послание - срочная необходимость увидеть деньги. Они упрашивал, чтобы они пришли как можно скорее", - сказал собеседник газеты.

Как пишет газета, Вашингтон предоставил Киеву помощь на $8,5 млрд и запрашивает Конгресс о возможности выделить еще $4,5 млрд  в виде грантов. Брюссель выплатил €1 млрд из €9 млрд, которые обязуется предоставить с мая. Евросоюз недавно объявил о том, что готовится выделить €5 млрд из тех девяти, но пока не выплатил средства, а оставшиеся €3 млрд намерен предоставить до конца года, указывает издание. 

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