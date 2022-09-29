Минобороны показало работу нового ЗРК «Бук-М3» в ходе спецоперации

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» подразделений противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) продолжают успешно выполнять задачи в зоне специальной военной операции по защите населения Донбасса. Минобороны показало кадры боевой работы расчетов нового комплекса.

Новый «Бук-М3» оснащен усовершенствованной электроникой и новыми зенитными ракетами, количество которых увеличилось до шести.

«Постоянное внимание, ни в коем случае не расслабляться. Всё зависит от параметров цели, от того, где цель находится. Уже приловчились. Сам комплекс видит достаточно далеко. Если цель находится в зоне, то взял на сопровождение, доложил, определили и пуск. Порядка двух–трех секунд хватает, и ракета ушла», — сказал командир батареи.

Расчеты зенитной ракетной бригады, вооруженной новейшими комплексами «Бук-М3», регулярно сбивают снаряды реактивной системы залпового огня «HIMARS».

«Комплекс предназначен для того, чтобы выполнять все эти задачи. Цели — баллистические, аэродинамические, беспилотные летательные аппараты, а также вертолеты и низколетящие. Нужно действовать быстро и координированно», — рассказал старший оператор ЗРК «Бук-М3».

В ходе боевого дежурства расчеты ЗРК круглосуточно обнаруживают, сопровождают и уничтожают различные летательные аппараты, обеспечивая надежное прикрытие с воздуха позиций Вооруженных сил России, а также важнейших административных и промышленных объектов.

Ранее, 15 сентября, корреспондент «Известий» Александр Морозов показал боевую работу экипажа группировки «Отважные», который с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 отбил атаку военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирный город. Отмечалось, что скорость ракеты ВСУ — 2 тыс. м/с.

До этого, 17 августа, в Минобороны сообщили, что расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Оса» в ходе очередного выполнения заданий уничтожили беспилотник турецкого производства «Байрактар-ТБ2». В ведомстве уточнили, что расчеты зенитно-ракетного комплекса «Оса» осуществляют прикрытие наступающих союзных сил от атак с воздуха. При этом возможности мобильного комплекса позволяют эффективно противодействовать различным беспилотным летательным аппаратам противника, добавили в МО РФ.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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