Войти
Известия.ru

Минобороны показало работу нового ЗРК «Бук-М3» в ходе спецоперации

134
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» подразделений противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) продолжают успешно выполнять задачи в зоне специальной военной операции по защите населения Донбасса. Минобороны показало кадры боевой работы расчетов нового комплекса.


Новый «Бук-М3» оснащен усовершенствованной электроникой и новыми зенитными ракетами, количество которых увеличилось до шести.

«Постоянное внимание, ни в коем случае не расслабляться. Всё зависит от параметров цели, от того, где цель находится. Уже приловчились. Сам комплекс видит достаточно далеко. Если цель находится в зоне, то взял на сопровождение, доложил, определили и пуск. Порядка двух–трех секунд хватает, и ракета ушла», — сказал командир батареи.

Расчеты зенитной ракетной бригады, вооруженной новейшими комплексами «Бук-М3», регулярно сбивают снаряды реактивной системы залпового огня «HIMARS».

«Комплекс предназначен для того, чтобы выполнять все эти задачи. Цели — баллистические, аэродинамические, беспилотные летательные аппараты, а также вертолеты и низколетящие. Нужно действовать быстро и координированно», — рассказал старший оператор ЗРК «Бук-М3».

В ходе боевого дежурства расчеты ЗРК круглосуточно обнаруживают, сопровождают и уничтожают различные летательные аппараты, обеспечивая надежное прикрытие с воздуха позиций Вооруженных сил России, а также важнейших административных и промышленных объектов.

Ранее, 15 сентября, корреспондент «Известий» Александр Морозов показал боевую работу экипажа группировки «Отважные», который с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 отбил атаку военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирный город. Отмечалось, что скорость ракеты ВСУ — 2 тыс. м/с.


До этого, 17 августа, в Минобороны сообщили, что расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Оса» в ходе очередного выполнения заданий уничтожили беспилотник турецкого производства «Байрактар-ТБ2». В ведомстве уточнили, что расчеты зенитно-ракетного комплекса «Оса» осуществляют прикрытие наступающих союзных сил от атак с воздуха. При этом возможности мобильного комплекса позволяют эффективно противодействовать различным беспилотным летательным аппаратам противника, добавили в МО РФ.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
HIMARS
Бук-M3
Оса-АКМ
С-300
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Бук ЗРК
Похожие новости
25.04.2022
Удар под дух: применение высокоточных ракет помогает продвижению войск южнее Изюма
04.03.2020
Баку формирует группу поддержки камикадзе
01.07.2019
Клоны дронов
09.07.2014
Выставка MILEX отражает основные тенденции и перспективы мирового рынка вооружений
20.06.2012
"Оборонка" Белоруссии: от России никуда не деться
14.06.2012
Оборонно-промышленный комплекс Белоруссии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 02:34
  • 33330
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.09 23:52
  • 2
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 28.09 07:21
  • 2
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 27.09 12:18
  • 3
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800
  • 27.09 11:55
  • 14
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 27.09 10:45
  • 5
Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
  • 27.09 10:06
  • 1
Правительство выделит необходимые для проведения частичной мобилизации средства
  • 27.09 09:07
  • 1
Зачем США раздувают фейк о «ядерных угрозах» России Украине
  • 27.09 02:38
  • 2
Российские войска начали активно эксплуатировать беспилотники ZALA
  • 26.09 19:54
  • 3
Названы три исхода конфликта на Украине