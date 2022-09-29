Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации

Зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" эффективно борется не только с самолетами и вертолетами ВСУ, но и сбивает ударные беспилотники типа "Байрактар".

Они поражают любые летательные аппараты, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М3" в ходе спецоперации поражают любые летальные аппараты, в том числе ракеты, выпущенные американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Расчеты зенитной ракетной бригады, вооруженной новейшими комплексами "Бук-М3", регулярно сбивают снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS. В ходе боевого дежурства расчеты ЗРК круглосуточно обнаруживают, сопровождают и уничтожают различные летательные аппараты, обеспечивая надежное прикрытие с воздуха позиций Вооруженных Сил Российской Федерации, а также важнейших административных и промышленных объектов", - сообщили в российском военном ведомстве.

Минобороны РФ показало в среду кадры боевой работы расчетов "Бук-М3" подразделений противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации. ЗРК оснащен усовершенствованной электроникой и новыми зенитными ракетами, количество которых увеличилось до шести.

"[При работе необходимо] постоянное внимание, ни в коем случае не расслабляться, наблюдать за индикаторами, и тогда все будет успешно. Все зависит от параметра движения цели и от того, где цель находится. Сам комплекс видит достаточно далеко, и если цель находится в зоне, то это буквально взять на сопровождение, доложить, определить и пуск. Порядка двух-трех секунд - ракета ушла", - сказал в обнародованном видео командир батареи с позывным "Бродяга".

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - высокомобильная РСЗО, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Для установки создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30-80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).