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ТАСС

ЭМЗ им. Мясищева модернизирует воздушные командные пункты Ил-22М11

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Ил-22М11 RA-75925
Ил-22М11 RA-75925 после модернизации на ЭМЗ им. Мясищева.
Источник изображения: Военное обозрение

Работы выполняются в рамках государственного контракта

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М.Мясищева" (ЭМЗ, входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) по госконтракту занимается серийной модернизацией самолетов управления и ретрансляции Ил-22 СУРТ. Об этом ТАСС сообщили в ОАК.

"В рамках исполнения государственного контракта выполняются работы по серийной модернизации противолодочного самолета морской авиации ВМФ России Ил-38Н, самолетов радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП, разведки, самолетов управления и ретрансляции Ил-22 СУРТ", - сообщили в ОАК.

Министерство обороны России в 2018 году объявило закрытый конкурс на ремонт и модернизацию пяти самолетов управления и ретрансляции Ил-22М11 за 1,6 млрд рублей. На ремонт и модернизацию каждого из пяти самолетов, согласно извещению, требовалось от 310 до 333 млн рублей.

Ил-22М11 - воздушные командные пункты на базе самолета радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-22, который, в свою очередь, является модификацией пассажирского Ил-18. Самолеты Ил-22 выпускались в конце 1970-х годов. 

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Страны
Россия
Продукция
Ил-18
Ил-22
Ил-38
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
ЭМЗ Мясищева
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