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ТАСС

Конгресс США включил $12,4 млрд помощи Киеву в новый пакет бюджетных инициатив

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Конгресс США
Здание Конгресса США.
Источник изображения: AP Photo / J. Scott Applewhite

Законопроект об этом должны рассмотреть до полуночи 30 сентября

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Американские законодатели включили $12,4 млрд дополнительной помощи Украине в законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря, который должен рассмотреть Сенат Конгресса США. Текст документа распространила во вторник пресс-служба комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

Подчеркивается, что в целом предполагается выделить $12,4 млрд на "помощь, связанную с Украиной, в том числе предоставление подготовки, военной техники, вооружений, логистической поддержки, а также прямой финансовой поддержки правительству Украины".

Как подчеркивается в пояснительном документе к законопроекту, планируется, в частности, выделить $3 млрд на военную помощь, в том числе "подготовку, предоставление военной техники и оружия, логистической поддержки, припасов и технического обслуживания, зарплат и жалования, тылового обеспечения, а также поддержки за счет предоставления разведданных вооруженным силам и силам безопасности Украины". Еще $4,5 млрд  предлагается направить на экономическую поддержку Киева, в том числе обеспечение работы правительственных органов Украины с целью "дать возможность правительству обеспечивать макроэкономическую стабильность и предоставлять базовые услуги для граждан".

Одновременно с этим в целом $2,04 млрд должны выделить на восполнение США собственных арсеналов вооружений и производство новых боеприпасов взамен тому, что было ранее направлено в качестве помощи Украине или передано союзникам США, которые оказывали помощь Украине. Также $2,8 млрд предполагают потратить на обеспечение войск США, развернутых в Европе. Еще $2 млн закладывают на учет и контроль за расходованием средств в рамках выделения помощи. Еще $35 млн - на "подготовку и реагирование на потенциальные ядерные и радиационные инциденты на Украине".

В дополнение к выделению новых средств на сумму в $12,4 млрд законопроект дает президенту США возможность передать Украине из собственных арсеналов США вооружения на сумму в $3,7 млрд, чтобы "оказать дополнительную первостепенную поддержку вооруженным силам Украины".

Законопроект, который включает также временное финансирование нескольких правительственных программ США, должны рассмотреть до полуночи 30 сентября по местному времени. В противном случае некоторые федеральные ведомства вынуждены будут приостановить работу с 3 октября. 

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