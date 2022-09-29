Третья мировая уже началась. Люди пока еще этого не осознали

Люди еще не понимают, что началась Третья мировая война

Европа и мир погружаются в постепенно эскалирующую или "ползучую" мировую войну, пишет Geopolitika.news. Система, которая существовала после Второй мировой войны, потерпела крах. В двери стучится новая реальность.

Марио Стефанов

Надежды и возможности остановить начавшийся конфликт пока еще существуют, но их с каждым днем все больше разрушает невиданная пропаганда, распространение военной истерии посредством СМИ и фанатичное безумство сторонников противоборствующих сторон. Все это сигнализирует о том, что военные решения уже давно приняты, и реальной возможности остановить конфликт уже нет.

После начала российской военной спецоперации на Украине, начала глобального конфликта между Западом и Россией и Китаем под прикрытием борьбы либеральных демократий во главе с Соединенными Штатами Америки против автократических режимов Китая и России Европа и мир погружаются в постепенно эскалирующую или "ползучую" мировую войну.

В европейских столицах постепенно гаснут фонари, и мы больше не увидим их горящими при нашей жизни, как заявил глава британской дипломатии сэр Эдвард Грей во время Первой мировой войны. По иронии судьбы теперь фонари в европейских городах гаснут в буквальном смысле. Воцарившийся полумрак зловеще предвещает нам начало нового мирового конфликта, который по наполнению и последствиям может затмить трагедию великих войн ХХ века.

Системный конфликт

В Первую и Вторую мировую войну, которые были системными конфликтами, противоборствующие стороны немедленно подключили весь свой военный потенциал, насколько это было возможно еще в самом начале войны. В отличие от них нынешняя новая мировая война, в которую погружаются Европа и мир, носит гибридный характер. Она эскалирует ступенчато, и противоборствующие стороны увязают в ней постепенно. Разворачивается фрагментированная мировая война с "ползучей" эскалацией и постепенным слиянием ее отдельных сегментов в единый мировой конфликт.

К сожалению, остается все меньше надежд на то, что мировая война, в которую мир более или менее заметно уже вошел, и которая началась с российской спецоперации на Украине, будет остановлена. Мало надежд на то, что миру удастся вырваться из постепенно засасывающего болота нового военного противостояния после почти 80 лет поддержания в целом мирного режима, который предотвращал прямые военные конфликты мировых держав. Даже имеющиеся сейчас варианты дальнейшего возможного развития вооруженного конфликта на Украине, который положил начало эскалирующей мировой войны, дают исчерпывающее представление о том, что нас ждет. Если сейчас начнет проигрывать Украина, неизбежно напрямую включатся Соединенные Штаты Америки и союзники по НАТО, так как они не могут допустить победы Российской Федерации. Если начнет проигрывать Россия, то режим в Москве не выживет, и конфликт может эскалировать даже за счет применения оружия массового поражения в каком-то виде. После этого, как и в первом случае, напрямую включатся Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс.

Надежды и возможности остановить начавшуюся войну пока еще существуют, но их с каждым днем все больше разрушает невиданная пропаганда, распространение военной истерии посредством СМИ и фанатичное безумство сторонников противоборствующих сторон. Все это сигнализирует о том, что военные решения уже давно приняты, и реальной возможности остановить обостряющийся конфликт уже нет. (…)

Военная парадигма

СМИ преподносят эту войну как спортивное соревнование с болельщиками или как некую видеоигру. Западные СМИ стараются и по сути вкладывают парадигму войны в коллективное сознание Европы и всего мира как очередную "нормальность".

Это дополнительно снижает вероятность остановить начатую мировую войну. С другой стороны, вполне вероятно, что сформированная военная парадигма на самом деле отражает реальность, и что фонари давно уже погасли, а мировая война уже давно идет.

Распознать ее трудно, а все потому, что в прошлом все конфликты сильных мировых держав всегда выглядели по-другому, имели иной облик и идеологический налет. Вообще в любом начавшемся конфликте трудно распознать сразу бой держав и мировой конфликт в момент, когда он только начинается, то есть в момент, который впоследствии входит в историю как точка отсчета, как дата начала мировой войны. Сегодня начавшийся мировой конфликт распознать еще сложнее из-за распространенной убежденности в том, что он невозможен из-за ядерного оружия, которым обладают мировые державы, и из-за совершенно новых форм ведения войны.

Идентифицировать открытый вооруженный конфликт на территории Европы как первую фазу новой мировой войны особенно трудно из-за его "ползучей" эскалации и из-за его постепенного развития.

На самом деле Первую и Вторую мировую войну можно считать единым конфликтом — "каскадной" войной, которая началась в 1914 году, а продолжалась до поражения Германии и ее блока в 1945 и восстановления отчасти измененного мирового порядка, созданного сообразно договорам победителей в Первой мировой войне. Этот порядок возник благодаря усилиям стран-победительниц в 1918 году под покровительством Соединенных Штатов Америки и известен был как Версальский порядок. Теперь он окончательно изжил себя, и единственное, что мешает взрывной эскалации войны в Европе и перерастанию ее в войну мировую, — это существование ядерного оружия.

"Ползучая" эскалация

Именно поэтому новая начатая мировая война ведущих мировых держав носит поступательный характер, эскалирует постепенно и каскадом втягивает в себя потенциалы мировых сил.

Новая мировая война, которая уже началась, будет и дальше развиваться постепенно как во временнóм, так и в пространственном отношении. По мере своего развития эта каскадная война будет охватывать все большие пространства и провоцировать ответвленные конфликты, пока наконец все фрагменты этой войны не объединятся в единую мировую войну. Ее никто никогда не объявит, и долгое время не будет определенности насчет того, когда же именно она началась. Ее постепенная эскалация будет долго скрывать ее подлинный характер.

Каждая большая война своеобразна, и уже потому в ней трудно каждый раз разглядеть мировой конфликт. Мало кто в 1914 году считал, что конфликт между Австро-Венгрией и Сербией перерастет в мировую войну, которая впоследствии получит название Первой мировой. Этот внешне ограниченный балканский конфликт на самом деле ознаменовал собой конец одного мирового порядка и положил начало войне за создание нового. Первая мировая война обратила в прах и пепел Европейский концерт, как называли мировой порядок в Европе, созданный после Наполеоновских войн и Венского конгресса 1815 года. На этом пепелище был создан венский мировой порядок, который в разных вариантах продержался до настоящего времени, а теперь подошел момент разрушить и его, чтобы заменить его новым.

Европейский концерт образовался после окончательного поражения Наполеона и Венского конгресса 1815 года. Там было закреплено неформальное партнерство стран-победительниц, которые на основе баланса сил создали и почти полвека поддерживали европейский мировой порядок и стабильность континентальной Европы. Партнерство держав, которые фактически управляли Европой после Венского конгресса, вошло в историю как Европейский концерт.

Вечный мир

Европейский концерт, в котором участвовали Великобритания, Франция, Россия, Пруссия и Австрия, появился в 1815 году и заложил мировой порядок, несмотря на идеологическую разноликость держав его образующих. Он основывался не на формальном союзничестве или договорах, а преимущественно на неформальном партнерстве, регулярном общении и мирном, договорном решении споров ради сохранения взаимного согласия. Европейский концерт обеспечивал мир в Европе вплоть до Французско-прусской войны 1870 — 1871 годов. После этой войны и объединения Германии канцлер Отто фон Бисмарк пытался дипломатическим путем и с помощью сети союзников и далее поддерживать европейский мировой порядок, который закреплял немецкие завоевания в войне с французами. Европейский концерт в принципе продолжал существовать и обеспечивать мир на европейском континенте вплоть до Первой мировой войны.

Эта война, которую, как всегда всем казалось, можно контролировать, пожалуй, можно было бы закончить за полгода — к Рождеству 1914. Однако она взрывообразно эскалировала и переросла в мировой вооруженный конфликт с участием держав того времени. Формальное заключение мира и образование нового Версальского порядка в 1918 году после переговоров победителей на мирной конференции в Версале под американским патронажем так и не положили конец этой войне. Ведь не были разведены конфликтующие интересы и реализованы амбиции держав.

Когда были подписаны мирные договоры, война продолжила приглушенное и поступательное движение к своей следующей неизбежной эскалации, когда определенные силы в Европе под предводительством Германии, недовольные распределением власти и новым мировым порядком, занялись его разрушением. В Азии в 1937 году Япония напала на Китай и начала экспансию, а Германия начала войну в Европе через два года. После их поражения в 1945 году Версальский мировой порядок в Европе и на Ближнем Востоке был восстановлен и отчасти модифицирован новыми договорами победителей.

Американский Версальский мир потерпел крах

Новый порядок под американским зонтиком оставался нетронутым до наших дней, а его костяк не что иное, как тот же самый Версальский мировой порядок столетней давности. Об этом, кстати, свидетельствует тот факт, что бóльшая часть границ в Центральной и Восточной Европе, как и на бывших османских землях на Ближнем Востоке, была закреплена еще на Версальской мирной конференции и подтверждена межгосударственными договорами, которые являются составляющими порядка и действуют поныне. Точно так же, как и границы государств Восточной и Центральной Европы, границы современной Сирии и Ирака были закреплены на Версальской мирной конференции, и поэтому данные государства также являются творениями версальского порядка. Кстати, войны, которые на Ближнем Востоке разорили Ирак и Сирию как версальские образования, могли навести на мысль о том, что действующий мировой порядок в Европе близится к концу. То есть разложение мирового порядка в Европе началось в последние десятилетия с войн на Ближнем Востоке.

Йошка Фишер считает, что даже прошлая война еще не закончилась

Йошка Фишер, многие годы занимавший пост министра иностранных дел и вице-канцлер Германии, в статье под названием "Конец стабильности" откровенно написал 29 августа о том, что грядет смена мирового порядка. А все предыдущие смены сопровождались большими войнами. Фишер без тени сомнения заявляет: "Хотя мировой порядок, выстроенный после Второй мировой войны, был далек от совершенства, он по крайней мере обеспечивал стабильность и открывал широкие возможности для международного сотрудничества. Но, похоже, сейчас он распадается. Если большинство кризисов в недавней истории разворачивались внутри существующей системы, то теперь мы столкнулись с крахом самой системы. Хочешь не хочешь, а в двери стучится новая реальность, и возвращение к прошлому состоянию уже невозможно".

Слияние войн

Мировой порядок, который действовал в Европе, точно так же, как когда-то Европейский концерт, близится к своему концу. Отношения между мировыми державами постепенно разрушают его, и по мере ухудшения ситуации мир погружается в мировой конфликт прежде невиданных форм. Старый порядок исчерпал себя, а новый еще только нужно создать.

Начинается эра войн, которые постепенно сольются в единую мировую войну. От предыдущих она отличается "масштабируемостью" из-за ограничений, которые накладывает оружие массового поражения. Этот каскадами эскалирующий мировой конфликт ускоряет процессы разрушения глобализации ввиду разрыва финансовых, инвестиционных и торговых связей. На практике это означает разрыв цепочек поставок энергоносителей, товаров и промышленных комплектующих. Противоречия между такими державами, как Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация и Китай, дошли до кульминационной точки, когда конфликт неизбежен. Что касается европейских государств и их Европейского Союза, то они, приняв ошибочные решения в прошлом и отказавшись принять реальность и осознать, что начался новый мировой конфликт, оказываются в подчиненной позиции. Из субъекта геополитики они превращаются в объект и место борьбы других держав, включая вооруженные конфликты главных игроков, которые борются за доминирование в мире.

Определенно приходит время вооруженных конфликтов как составных частей единой "ползучей" мировой войны. Вооруженные стычки постепенно приведут к масштабному вооруженному конфликту, включающему фазу торговых войн, борьбы за технологии, контроль над финансами, сырьем, энергоносителями, валютными рынками, информацию, а также этап террористических актов, ударов по инфраструктуре противника, разведывательных операций, скрытых нападений на важные объекты противника с помощью дронов, подрывов. Кстати, число таких актов резко растет. Далее продолжится борьба за контроль над стратегически важными сухопутными и морскими путями, ожесточенные бои за контроль над океанскими пространствами, и все больше признаков борьбы за контроль над космосом.

Нарушенное равновесие

Эскалация продолжится через многочисленные опосредованные, на первый взгляд, локальные войны, государственные перевороты и свержение правительств в разных государствах. Все эти события новой мировой войны будут происходить под непосредственной угрозой прямого столкновения между Соединенными Штатами Америки и НАТО с Россией в Европе и Соединенными Штатами Америки и союзниками с Китаем в Азии. В конечном счете именно эти столкновения и приведут к военному разрешению противоречий.

Как и предыдущие мировые войны, нынешняя на самом деле будет войной за контроль над Евразией, то есть центральную мировую часть суши, как на европейской, так и на азиатской части фронта.

Новая каскадная мировая война разрушит мировой порядок, который утратил стабильность, и в котором нарушилось равновесие. В пламени войны родится новый порядок. Исторический опыт подсказывает, что разрушение старого и создание нового порядка и смена геополитических эпох никогда не обходились без войн. Все говорит о том, что история неумолимо повторяется.

Комментарии читателей:

Goran Blazevski

Автор откровенно поддерживает НАТО, забывая сказать, что это НАТО войну начала еще в 2014 году, а не Российская Федерация, забывая сказать, что это НАТО бесконтрольно расширялась к границам России, хотя в том не было необходимости, если говорить об обороне. Это делалось для нападения на Россию. НАТО — самое большое зло современности.

Jun Marta

Мне кажется, не нужно было России жертвовать 40 миллионами человек. Да-да, 40 миллионами, и я не буду писать официальную статистику Запада о 27 миллионах. Они не белые овечки, или белые, как вам нравится. Но надо было позволить нацистам править Европой так же, как они правят ею сейчас. Папа уже много лет говорит, что мы живем в условиях Третьей мировой войны, а ему никто не верит. Палестинцы истекают кровью, а никто ничего не делает, хотя прошло уже более 70, представьте себе, более 70 лет после войны! Где санкции против Израиля и его грязной войны? О Йемене и остальных мы и не говорим, разве нас это касается? Это где-то там, далеко. И теперь мы, европейцы, удивляемся, что обстановка может накалиться у нас под боком. Мы удивляемся, мы, у кого за плечами Столетняя война, а точнее война длиной в 116 лет между Англией и Францией. "Как прекрасно было бы разорвать и поделить Россию" — вот невоплощенная мечта многих государств. Начиная с Финляндии, Франции и Германии и заканчивая Соединенными Штатами Америки. Вы так сладко пишете о "грязной" путинской спецоперации, а не кажется ли вам грязной война против Донбасса последние восемь лет? Вы, конечно, читали доклады правозащитных организаций за 2016 год, которые находили массовые захоронения по 300 — 700 человек без органов, изнасилованных детей, писали о странных исчезновениях и так далее? Нет, не читали, потому что вам это было неинтересно. Русские пропадают — подумаешь. А перечислять можно бесконечно все то, что происходило, прежде всего, на Украине за пределами Донбасса: сожжение цыганских поселений, закрытие еврейских компаний, ракетные обстрелы собственных граждан, насилие над женщинами, унижение женщин, лишенных права голоса. А вы представьте женщин, чьи зарплаты были на 30% меньше, чем у мужчин, хотя они выполняли такую же работу и даже большую. Если бы Украина была такая прекрасная, то как там позволили стать ей лидером по заболеваемости СПИДом и неизлечимым гепатитом, хотя получали от Запада миллионы и миллионы на профилактику. Почитайте о Borgen project в 2021 году. И раз вы пишете о НАТО, то в следующей статье опишите хоть одно государство, куда Североатлантический альянс принес мир. Назовите хоть одну страну, хоть одну.

Karai Puku

Война на самом деле только началась. Нам еще предстоит увидеть мировую часть. Война не может закончиться истощением одной из противоборствующих сторон, у которой закончились людские резервы, экономические силы, оружие, энергия и воля к победе.

Ассиметричная война эскалирует и приближает конфликт равноправных противников. Проблема Запада в том, что он согласился на стратегию Соединенных Штатов Америки и Великобритании, согласно которой переговоры невозможны, пока не будет победы на поле боя. Ведь начало переговоров означало бы конец конфликта и де-факто поражение, так как Россия, несмотря на санкции, устояла на ногах и, несмотря на огромную военную поддержку Украине, сохранила Крым и Донбасс.

США и Великобритания таким образом встали на путь эскалации, которая естественно ведет к тотальной войне против России. Эскалируя обстановку на пути к тотальной войне, они осложнили смену власти в Российской Федерации.

Война неизбежно ожесточится, так как у Запада под руководством Соединенных Штатов Америки и Великобритании не остается времени. Для смены власти в Москве рано. Россия проводит мобилизацию и референдум о присоединении частей Украины.

Если США и Великобритания не добьются своего через Украину, то уже в следующем месяце нанесут тяжелое поражение Российской Федерации на поле боя, но сменить Путина и российскую власть им уже не удастся.

Тогда осенью 2022 года начнется Третья мировая война, в которой они не могут проиграть… и не могут вести переговоры…