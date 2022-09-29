Politico: Запад активизирует наблюдение за ядерным арсеналом России

Как пишет издание, акцент делается на наблюдении за Калининградской областью

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их союзники активизируют наблюдение за ядерными вооружениями России, в первую очередь по линии своих разведывательных служб. Об этом сообщила во вторник газета Politico, ссылающаяся на пятерых действующих и отставных должностных лиц США.

"Мы следим за этим более пристально", - сказал про российский ядерный арсенал один из упомянутых действующих чиновников американского правительства, имеющий доступ к соответствующей разведывательной информации Вашингтона. Он уточнил, что речь идет, в частности, о наращивании масштабов сбора данных спецслужбами Запада с использованием средств воздушной и космической разведки, операций в киберпространстве и коммерческих фотографий со спутников. В статье говорится, что западная разведка пытается определить, возможно ли применение Россией тактического ядерного оружия на Украине. Кроме того, акцент делается на наблюдении за Калининградской областью, пишет Politico.

Как подчеркнул один из ее источников из числа действующих чиновников США, американская разведка уверена, что Россия не собирается идти на масштабное применение ядерного оружия против Украины или стран - членов НАТО.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отметил во вторник, что США не наблюдают никаких признаков намерения России применить ядерное оружие, и Вашингтон не повышает степень готовности собственного арсенала атомных боезарядов. В аналогичном ключе высказалась в понедельник и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Мы не видим в настоящее время никаких свидетельств того, что Россия применит ядерные вооружения", - сказал Politico сотрудник пресс-службы Стратегического командования Вооруженных сил США лейтенант-коммандер (капитан третьего ранга) Джошуа Келси.

Как отметил на прошлой неделе в телеобращении президент РФ Владимир Путин, Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, причем западные страны пустили в ход "и ядерный шантаж". Как пояснил президент, речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против РФ ядерного оружия. Путин подчеркнул, что Россия будет готова использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа.