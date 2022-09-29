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Вестник Мордовии

Броневику ВСУ Vector Pinzgauer 718 русские осколки проломили борт

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Источник изображения: Фото: бмпд

Близкий взрыв артиллерийского боеприпаса повредил вездеход Vector Pinzgauer 718 вооруженных формирований Украины.

Как сообщает проект "РГ: русское оружие",у трехосного полноприводного защищенного автомобиля, поставленного Англией в начале лета, в результате попадания большого количества осколков в заднюю часть борта появились пробоины и значительного размера трещина. В двух левых колесах видны пробоины.

Причиненный ущерб - не фатальный, бронеавтомобиль, возможно восстановить, однако, если в десантном отделении кто-то находился, то они могли получить серьезные, даже не совместимые с жизнью ранения.

Источник изображения: Фото: бмпд

Сообщалось, что десять таких списанных из английских вооруженных сил машин выставлялись на открытом сайте и были приобретены неизвестным частным лицом. Техника первоначально поступила для нужд территориальной обороны.

Эти броневики произведены пятнадцать - тринадцать лет назад. Полная масса - 6000 кг. Грузоподъемность - 1 600 кг. Вместимость - шесть военнослужащих. Мощность турбодизеля - 104 л.с. Максимальная скорость по шоссе - более 100 км/ч.

Английские солдаты в Афганистане критиковали Vector за проблемы с ходовой частью и слабую защиту. Теперь эти недостатки, что называется, на своей шкуре, ощутили боевики ВСУ.

Источник изображения: Фото: бмпд

Формирования киевского режима имеют на вооружении большое количество различной колесной техники, которая слабо подходит для эксплуатации в условиях осенней распутицы. Например, американские International MaxxPro быстро вязнут, съезжая с хорошего асфальта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Великобритания
США
Украина
Проекты
ИТ
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