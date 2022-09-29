Частичная мобилизация напугала Запад. Стало ясно, что Россия не остановится

Эксперт: Россия готовится завершить кампанию, а не заключить мир

Объявленная в России частичная мобилизация усилила напряжение на Западе. Стало ясно, что Москва стремится завершить спецоперацию и меняет баланс сил, заявил Bulgaria ON AIR эксперт по безопасности Славчо Велков. Но главное для Запада – чтобы конфликт не вышел за пределы Украины.

"Частичная мобилизация усилила напряжение. Но скорее сложившаяся ситуация обусловила принятие такого решение – речь идет о последних двух неделях, когда стало понятно, что России, если она хочет добиться успеха в этой кампании, придется изменить свой подход, изменить соотношение сил (сил, а не средств), и уже потом ставить цели, которые, вероятно, будут сведены к удержанию". Об этом заявил эксперт по безопасности Славчо Велков.

"Целью этого решения и этой так называемой частичной мобилизации является изменение баланса сил, так как до этого момента Украина превосходила по вооруженным силам, численности и имеющемуся личному составу. Об оружии и технике мы не говорим. Возможно, если бы Россия хотела добиться решительного успеха, ей следовало бы начать с этого, но не наше дело кого-то поучать. Важно также отметить слова китайского лидера – он прямо подчеркнул: китайская армия и вооруженные силы должны готовиться к реальным действиям, нельзя исключать увеличения масштабов этого конфликта", - прокомментировал Славчо Велков.

"Сейчас как никогда с начала боевых действий реальна опасность эскалации конфликта, потому что, на мой взгляд, у России нет другого хода. И мы должны понимать, что заявление Путина о частичной мобилизации в переводе на язык дипломатии означает "Мы не остановимся!". То есть Россия готовится завершить кампанию в каких-то пределах, а не заключить мир. А если и заключить мир, то на благоприятных для нее условиях", - добавил Велков.

"Главное, чтобы конфликт не покинул пределы Украины. Также нас беспокоит, как будет применяться статья 5 НАТО. Именно об этом я хотел бы поговорить и предостеречь некоторых наших экспертов и политиков от постоянного обращения к ней. Похоже, они ее не читали. Статья 5 – основополагающая статья Вашингтонского договора, которому уже 73 года (04.04.1949), предполагает, что в случае нападения на одну или несколько стран на территории Европы или Северной Америки все остальные – но по собственному усмотрению – должны помочь подвергшимся нападению различными средствами, в том числе – об этом сказано в конце – вооруженными силами. То есть все на усмотрение страны, которая будет участвовать в подобных действиях, и вид помощи определяется ее политическим руководством. Это может быть политическая, может быть экономическая помощь, может быть финансовая или дипломатическая помощь, может быть помощь вооруженными силами. На практике страны НАТО самостоятельно применяли статью 5 по отношению к Украине – помогали ей инструкторами, советниками, современными средствами поражения, артиллерией, бронетехникой и т.д., почти неограниченной финансовой помощью, хотя, замечу, Украина – не член НАТО. Нужно быть внимательными к деталям – 73 года назад текст статьи 5 создавался прежде всего для защиты тогдашних Соединенных Штатов Америки и их контингентов на территории Европы. Поэтому в тексте говорится о Европе и Северной Америке. А если конфликт будет на территории Азии, будет ли задействована статья 5? И кто может ответить, станет ли Турция, которая на практике защищает и должна защищать восточный фланг НАТО, в такой ситуации воевать с Россией в Черном море? Никто не может!"