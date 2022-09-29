Небензя считает, что принцип территориальной целостности не является безусловным

Он подразумевает соблюдение прав всех народов страны, отметил постпред РФ при ООН

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Зафиксированный в Уставе ООН принцип уважения территориальной целостности государств не является безусловным, он подразумевает соблюдение прав всех народов страны. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН по Украине постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"В Уставе ООН содержится принцип уважения территориальной целостности, однако такое уважение в соответствии с международным правом не является безусловным, - сказал он. - Как известно, Генассамблея коллегиально, на консенсусной основе дала принципу территориальной целостности толкование в Декларации о принципах отношений между государствами в соответствии с Уставом ООН. Оно заключается в следующем: все государства обязаны уважать суверенитет и территориальную целостность любых государств, чьи правительства уважают принцип самоопределения народов, и представляют все народы, живущие на их территории".

Небензя отметил, что западные страны предпочитают не вспоминать об этом критерии. "Ведь после государственного переворота 2014 года, после запрета русского языка, образования, СМИ, после того, как майданные власти долгие годы бомбили территорию, население которой отказалось признать результаты госпереворота, после сожженных заживо русских активистов в Одессе, после того, как в Киеве утвердился режим, поставивший украинскую нацию превыше всего и возвеличивавший фашистских коллаборантов и их наследие, кто-то посмеет сказать, что власти в Киеве представляют интересы населения Донбасса, да и в целом русскоязычного населения, которое они всеми силами стремятся украинизировать или истребить?" - указал он.