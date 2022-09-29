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ТАСС

Зеленский полагает, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Украинский президент заявил, что РФ не способна гарантировать безопасность мира

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием.

"Угрозы использования ядерного оружия стали постоянным нарративом российских официальных лиц, - утверждал он, выступая 27 сентября по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. - Это доказывает, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием, потому что она не способна гарантировать безопасность мира".

По его мнению, "Россия проигнорировала призыв МАГАТЭ к немедленной деоккупации Запорожской АЭС", что, как он считает, "является дополнительным доказательством того, что Россия намеренно держит мир на грани радиационного бедствия".

В феврале Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, допустил, что Киев может пересмотреть обязательства по Будапештскому меморандуму, который предусматривал отказ от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. Позднее президент России Владимир Путин заявил, что появление даже тактического ядерного оружия у Украины означает стратегическую угрозу для России. Говоря о средствах доставки ядерного оружия, Путин напомнил, что у Украины есть ракеты советского производства "Точка-У" с дальностью полета порядка 110 км и в стране сохранились предприятия, обладающие необходимой компетенцией для модернизации таких вооружений. 

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