Россия не шутит. США не стоит идти ва-банк на Украине

Стоит ли Америке идти на Украине ва-банк?

Отмахиваться от путинской ядерной угрозы — значит не понимать, что Москва не шутит, и это беспечно и опасно, считает автор статьи в TAC. Отказ Америки от дипломатии он называет безответственным шагом, который может привести к третьей мировой войне.

Дэвид Сакс (David Sacks)

Те же СМИ, что твердили нам, что Путин — сумасшедший, теперь, не видя никакого противоречия, уверяют нас, что тактическое ядерное оружие он ни за что не применит, даже чтобы избежать поражения на Украине. "Не ведитесь на путинский блеф", — увещевал нас Макс Бут (Max Boot), образцовый "ястреб"-неоконсерватор, который в свое время подтолкнул нас к войне в Ираке своим враньем об оружии массового поражения и якобы причастности Саддама Хуссейна к терактам 11 сентября. Учитывая, сколько раз за последние 20 лет Бут ошибался, ему следовало вести себя скромнее, но от путинской ядерной угрозы он решительно отмахивается. Быть неоконсерватором по-вашингтонски значит никогда не извиняться.

При этом неоконы в СМИ и ученых кругах— далеко не единственные, кто беспечно уверяет нас, что Путин блефует. Бывший посол в России, а ныне профессор Стэнфорда Майкл Макфол (Michael McFaul), захмелев от успехов украинского контрнаступления, даже заявил, что США пора пойти на Украине "ва-банк": поставить ей оружия "больше и лучше" и ужесточить санкции. Ясное дело, что ядерную угрозу он тоже отвергает.

Обозреватель Чарльз Пирс (Charles Pierce) высмеял Путина в журнале Esquire, заявив, что тот "картинно супится и работает на публику", а от его речи "за версту несет гигантским блефом". Обозреватель The Philadelphia Inquirer Труди Рубин (Trudy Rubin) от угрозы тоже отмахнулась, а Запад призвала упрочить поддержку Украины. "Путин и его окружение за последние годы не раз грозились ядерным оружием — но всякий раз блефовали", — написала она. Профессор военных исследований Лондонского королевского колледжа Майкл Кларк (Michael Clarke) сообщил NBC News, что Путин "удваивает политические ставки, потому что проигрывает в военном отношении". "После того, как он сам подчеркнул, что это не блеф, стало все ясно — он сам себя выдал", — заключил он.

Запертые в своих башнях из слоновой кости, большинство этих комментаторов из СМИ, ученых кругов или правительственной бюрократии отродясь не знали риска. Они никогда не сопоставляли доходы и расходы и даже не играли в покер на большие деньги. Но при этом уверяют, что знают наверняка, чтó у Путина за карты и как он их разыграет. Умные игроки в покер понимают, что не знают карт противника, поэтому оценивают весь ряд возможностей, а затем прикидывают, чтó у него — "верняк" или блеф?

Как ведет себя Путин на Украине? С 2008 года Москва постоянно предупреждала, что вступление Украины в НАТО — неприемлемая красная линия для безопасности России, и что она не потерпит американских войск, оружия и баз на своей самой уязвимой границе. Нынешний директор ЦРУ и бывший посол в Москве Билл Бернс (Bill Burns) передал эти опасения Вашингтону в небезызвестной записке под названием "Нет, значит, нет". Путин и его министр иностранных дел Сергей Лавров не раз предупреждали, что оружие НАТО на территории Украины — особенно ракетные системы, которые могут поразить Москву за считанные минуты — Россия воспринимает как угрозу своему существованию. Путин не раз предупреждал, что отправит на Украину войска, если эти проблемы безопасности не будут решены — и так и сделал. Это решение можно назвать аморальным, преступным и варварским, но никак не блефом.

Когда он чувствует угрозу, Путин становится безжалостным и расчетливым. Байден и Запад нагнетают давление, и угроза выживанию Путина все сильнее. Российские радикалы уже считают, что Путин ведет себя недостаточно жестко и требуют больше войск и оружия — даже частичную мобилизацию 300 000 солдат они назвали полумерой. Полное поражение России, по мнению Запада, подразумевает не только возвращение к границам до 24 февраля, но и возвращение Крыма, где расположена крупная военно-морская база в Севастополе с Черноморским флотом России. Путину, если он с этим смирится, наверняка грозит насильственный переворот, поэтому у него будет стимул использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить этого.

Но, пожалуй, лучшая причина всерьез задуматься о немыслимом на Украине — это то, что наши собственные лидеры применяли ядерное оружие или были к этому готовы, причем как минимум трижды. Мы по-прежнему единственная держава в мире, нанесшая ядерный удар в разгар войны. Взвешивая перспективу кровавой сухопутной операции, которая унесла бы жизни сотен тысяч американских солдат, президент Трумэн решил сбросить на Японию две атомные бомбы. Уверен, этот выбор преследовал его до самой смерти, однако в сложившихся обстоятельствах мы сочли его вполне рациональным и даже оправданным.

Спустя пять лет генерал Дуглас Макартур предложил взорвать от двадцати до тридцати атомных бомб ради победы в Корейской войне. Так он рассчитывал предотвратить повторное вторжение Китая с севера, облучив границу настолько сильно, чтобы армия противника не смогла ее пересечь как минимум в течении полувека или даже дольше. Кто-то возразит, что Макартур спятил, но ведь он считался самым уважаемым человеком в Америке, пока Трумэн его не уволил. В итоге рейтинги Трумэна упали настолько, что в 1952 году он даже не пошел на переизбрание. Понятно, что не все считали Макартура безумцем.

В разгар кубинского ракетного кризиса 1962 года наши генералы положили президенту Кеннеди на стол план ударов по российским ракетным объектам на Кубе и более обширные планы ядерной войны с Россией в случае ответа. К счастью, Кеннеди был ловок и хитер: прекрасно представляя себе последствия, он не дал им ходу. Вместо этого он послал своего брата Бобби на переговоры с Советами по неофициальным каналам. Бобби заключил тайную сделку: мы вывели ракеты "Юпитер" из Турции, а Советы — свои с Кубы. Генералитет и Конгресс обвинили его в сговоре, зато он спас мир от возможного уничтожения.

Если наши собственные генералы были готовы применить ядерное оружие, чтобы победить в войне, спасти жизни наших солдат и не дать соседу примкнуть к враждебному военному союзу, неужели настолько немыслимо, чтобы к подобным выводам пришел Путин — особенно если его загнать в угол?

Это не самый вероятный сценарий — и как показывает частичная мобилизация, на лестнице эскалации у Путина имеются и иные варианты до наступления "Судного дня". Однако ядерный удар находится в диапазоне возможного, если эскалация конфликта продолжится. Парадоксально, но чем больше Запад ослабит Путина и Россию на Украине обычным оружием, тем выше риск, что русские прибегнут к нетрадиционным вооружениям.

Зачем же "ястребам" и их союзникам из СМИ преуменьшать ядерную угрозу? Потому что, если разложить все риски по полочкам, американский народ наверняка поинтересуется, чего ради США стали участником опосредованной войны против России. Может, на спусковой крючок мы и не нажимаем, но мы вооружаем и обучаем украинских военных, наши спецназовцы координируют переброску оружия, наша корректировка огня привела к гибели российских генералов и флагманского крейсера "Москва" и, наконец, мы спланировали последнее украинское контрнаступление. И вместо того, чтобы делать это тайно в соответствии с правилами холодной войны, чиновники открыто бахвалятся своими действиями — даже тем, что контролируют операции ВСУ и поставляют им все более совершенные системы вооружений.

Путин все это видит и сделал отнюдь не безосновательный вывод, что Запад уже находится в состоянии войны с Россией. Поэтому мы должны как минимум иметь ясное представление о последствиях. Если по-покерному, то это и близко не фриролл.

Но в одном Макс Бут прав насчет ядерных угроз: "Если Запад поддастся на ядерный шантаж Путина, что помешает ему объявить завтра российской территорией Киев (он ведь явно так считает)? Или Таллин? Или Тбилиси? Или даже Варшаву или Хельсинки? Мы не можем жить в мире, где злобный диктатор перекраивает международные границы по своему усмотрению под угрозой ядерной катастрофы".

Если отбросить в сторону нелепый эффект домино, с которым так носятся неоконсерваторы, то Бут прав в том, что поддаваться на путинские угрозы мы не можем. Однако война и умиротворение — не единственные наши варианты. В своей речи Путин оставил зазор для дипломатического решения, похвалив мирные усилия Турции — они чуть было не принесли плоды, пока им не помешал Борис Джонсон. США могли бы возродить аналогичную сделку: нейтралитет Украины в обмен на западное оружие и гарантии безопасности, а также референдумы в Крыму и Донбассе под эгидой миротворцев ООН и международных наблюдателей.

Путин считает, что подставные референдумы в четырех занятых Россией областях Украины, якобы поддержат принцип самоуправления. Это нелепо, но почему бы не поймать его на слове: если мы предложим свободные и честные референдумы под эгидой ООН, что он сможет возразить? Это будет не умиротворение, а принцип самоопределения. Если США и впрямь затеяли всемирную борьбу между Демократией и Деспотией, о которой нам постоянно твердит нынешняя администрация, то как мы можем лишить демократии крымчан и жителей Донбасса?

Отметать дипломатию, когда ставки так высоки, глубоко безответственно. Коллега Макса Бута по The Washington Post Дэвид Игнатиус (David Ignatius) в своей последней колонке призвал администрацию вспомнить кубинский ракетный кризис и извлечь уроки для Украины. Но, как мы уже говорили, главный урок того кризиса заключался как раз в том, чтобы отмести военные советы "ястребов" и искать компромисса за кулисами. Однако вместо этого мы отвергаем озабоченность Москвы насчет безопасности, считая ее наигранной и необоснованной — если не предлогом для военной агрессии. Россия тоже игнорировала наши опасения насчет безопасности в начале кубинского ракетного кризиса. К счастью, в 1962 году наши лидеры не оставили попыток найти дипломатическое решение и нашли творческий способ договориться.

Вашингтон сел играть в покер с высокими ставками с противником, который только что заявил, что готов пойти ва-банк. Готовы ли мы ответить тем же, как призывает профессор Макфол? Сильные игроки в покер знают, что надо следить за ставками, чтобы не пришлось играть "на все". Такие моменты невыгодны сильным игрокам, у которых лучшие шансы на долгосрочную победу. В сложившейся ситуации сильный игрок — это мы, и время на нашей стороне. Столкнись мы с реальной угрозой безопасности, мы бы пошли на больший риск, но это не так.

Для США нет смысла играть "на все" из-за Донбасса, который ни один американский президент не называл в числе кровных интересов. Рисковать третьей мировой с отчаявшейся ядерной державой, когда на кону не стоят жизненно важные интересы безопасности, а дипломатические возможности еще не исчерпаны, — опрометчивая стратегия. В покер так точно не играют. Это уже русская рулетка.

Дэвид Сакс — венчурный инвестор и соведущий подкаста "На все!"