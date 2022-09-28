Набсовет утвердил первыми заместителями гендиректора Роскосмоса Ельчанинова и Иванова

Набсовет также переназначил на пост гендиректора АО "Салаватский химический завод" Анатолия Усманова и утвердил Евгения Нестерова в должности гендиректора АО "Информационные спутниковые системы им. Академика М. Ф. Решетнева"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Первыми заместителями генерального директора Роскосмоса утверждены Андрей Ельчанинов и Александр Иванов в ходе заседания наблюдательного совета госкорпорации. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, которое во вторник опубликовано на сайте правительства.

"Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов представил новую структуру корпорации. Первыми заместителями генерального директора утверждены Андрей Ельчанинов и Александр Иванов", - говорится в сообщении.

Набсовет также переназначил на пост гендиректора АО "Салаватский химический завод" Анатолия Усманова и утвердил Евгения Нестерова в должности гендиректора АО "Информационные спутниковые системы им. Академика М. Ф. Решетнева".