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ТАСС

Набсовет утвердил первыми заместителями гендиректора Роскосмоса Ельчанинова и Иванова

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Логотип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Набсовет также переназначил на пост гендиректора АО "Салаватский химический завод" Анатолия Усманова и утвердил Евгения Нестерова в должности гендиректора АО "Информационные спутниковые системы им. Академика М. Ф. Решетнева"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Первыми заместителями генерального директора Роскосмоса утверждены Андрей Ельчанинов и Александр Иванов в ходе заседания наблюдательного совета госкорпорации. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, которое во вторник опубликовано на сайте правительства.

"Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов представил новую структуру корпорации. Первыми заместителями генерального директора утверждены Андрей Ельчанинов и Александр Иванов", - говорится в сообщении.

Набсовет также переназначил на пост гендиректора АО "Салаватский химический завод" Анатолия Усманова и утвердил Евгения Нестерова в должности гендиректора АО "Информационные спутниковые системы им. Академика М. Ф. Решетнева". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
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