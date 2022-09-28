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ТАСС

Штат центрального аппарата Роскосмоса оптимизируют на 10%

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Глава Роскосмоса Юрий Борисов
Глава Роскосмоса Юрий Борисов.
Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

В структуре госкорпорации появятся два новых направления

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Штат центрального аппарата Роскосмоса по предложению главы госкорпорации Юрия Борисова будет сокращен на 10%. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, которое во вторник опубликовано на сайте правительства.

"Набсовет поддержал решение Борисова оптимизировать штатную численность сотрудников центрального аппарата корпорации на 10%", - говорится в сообщении по итогам Набсовета.

Отмечается, что два новых направления появятся в структуре Роскосмоса: одно из них займется коммерциализацией деятельности, второе - созданием электронно-компонентной базы (ЭКБ). "Набсовет "Роскосмоса" утвердил новую структуру госкорпорации. В отдельные направления в структуре корпорации выделены два блока: коммерциализация космических услуг и создание электронно-компонентной базы для космических аппаратов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе заседания первыми заместителями генерального директора Роскосмоса утверждены Андрей Ельчанинов и Александр Иванов. "Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов представил новую структуру корпорации. Первыми заместителями генерального директора утверждены Андрей Ельчанинов и Александр Иванов", - говорится в сообщении.

Набсовет также переназначил на пост гендиректора АО "Салаватский химический завод" Анатолия Усманова и утвердил Евгения Нестерова в должности гендиректора АО "Информационные спутниковые системы им. Академика М. Ф. Решетнева". 

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Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
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