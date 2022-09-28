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ТАСС

Глава МИД Индии заявил, что конфликт на Украине не отвечает ничьим интересам

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Субраманиам Джайшанкар
Субраманиам Джайшанкар.
Источник изображения: https://www.ndtv.com/

Субраманьям Джайшанкар призвал стороны противостояния вернуться на путь диалога и дипломатии

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Стороны противостояния на Украине должны вернуться на путь диалога и дипломатии, конфликт не отвечает ничьим интересам. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

"Конфликт [на Украине] не отвечает ничьим интересам. Лучший выход - вернуться к диалогу и дипломатии", - сказал он.

По словам Джайшанкара, Индия высказывает свою позицию по кризису на Украине "публично, лично, конфиденциально, настойчиво". Он отметил, что последствия этого конфликта ощущают на себе Азия и Индо-Тихоокеанский регион.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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