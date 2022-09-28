NASA опубликовало самый детальный снимок астероида Диморф

Зонд DART передал на Землю снимки астероидов Дидим и Диморф, в том числе финальный и наиболее детальный снимок поверхности Диморфа, полученный за пару секунд до тарана астероида. Таким образом была проведена первая в истории человечества проверка планетарной защиты. Прямая трансляция всего процесса тарана из центра управления велась на Youtube.

DART (Double Asteroid Redirection Test) был запущен в космос в ноябре прошлого года, а ночью 27 сентября 2022 года протаранил 160-метровый околоземный астероид Диморф, обращающийся вокруг более крупного астероида Дидим. Подтверждением удара на скорости 6,5 километров в секунду стала потеря связи с зондом, зафиксированная в Центре управления полетами в Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. Предварительные оценки показывают, что DART, используя полностью автономную навигационную систему реального времени, отклонился всего на 17 метров относительно центра астероида.

Наблюдения за Диморфом, которые должны подтвердить факт изменения его орбиты, что станет доказательством эффективности метода кинетического контролируемого тарана в качестве метода планетарной защиты, будут длиться около шести месяцев. Первые результаты этих наблюдений будут опубликованы через пару недель, а в 2027 году Диморфа достигнет межпланетная станция Hera, которая дополнительно подтвердит полученный результат.

Во время приближения к системе Дидим DART вел непрерывную съемку астероидов при помощи камеры DRACO, сразу передавая данные системе навигации и на Землю. На наиболее детальном снимке всей системы, на более крупном и ярком 780-метровом Дидиме, часть которого скрыта во тьме, видны кратеры, а также экваториальное поднятие, похожее на гребни, наблюдавшиеся на астероидах Рюгу и Бенну.

Дидим (слева) и Диморф (справа) на снимке зонда DART. Источник изображения: NASA

На Диморфе экваториального гребня не заметно, его поверхность усеяна валунами разных размеров и похожа на поверхности Рюгу и Бенну. Финальный снимок поверхности Диморфа, переданный DART на Землю, был сделан с расстояния около нескольких десятков километров от астероида за две секунды до момента тарана.

Панорама Диморфа, полученная DART. Источник изображения: NASA

Про другие методы планетарной защиты мы рассказывали в материале «Вломи ему, Дарт!».

Александр Войтюк